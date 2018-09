Piątek jak maszyna. Znowu strzelił gola





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Krzysztof Piątek strzela w najlepsze

To już się robi nudne. Krzysztof Piątek z kolejnym golem w lidze włoskiej. W niedzielę pokonał bramkarza Lazio.

W Rzymie wygrało Lazio, które nie pozostawiło złudzeń Genoi Polaka. Skończyło się na 4:1. Piątek honorowego gola dla gości strzelił w 46. minucie.



Wykorzystał błąd Francesco Acerbiego, który nie opanował piłki w swoim polu karnym. W tym momencie rzymianie prowadzili 2:1. Krótko Genoa łudziła się, że dopadnie gospodarzy. Odpowiedź Lazio nadeszła szybko, po paru minutach mecz rozstrzygnął Sergej Milinković-Savić, a minutę przed końcem drugiego gola w tym dniu strzelił Ciro Immobile.



SERIA TRWA! KRZYSZTOF PIĄTEK Z KOLEJNYM GOLEM!



Czwarty mecz w Serie A TIM i piąte trafienie! Co za wynik Polaka! #włoskarobotapic.twitter.com/RBFJGckeVr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 23 września 2018





Jak Szewczenko

Piątek od niedzieli przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców ligi włoskiej. Trafiał we wszystkich meczach Genoi w tym sezonie Serie A. Uzbierał pięć goli w czterech spotkaniach (jego zespół ma do rozegrania zaległe spotkanie). Takie rzeczy w Serie A dzieją się pierwszy od 19 lat. Tak samo skuteczny w sezonie 1999/2000 był napastnik Milanu Andrij Szewczenko.



Polski napastnik, który latem trafił do Włoch z Cracovii za 4,5 mln euro, wcześniej pokonywał bramkarzy Empoli, Sassuolo (dwukrotnie) i Bologny.

Wyniki 5. kolejki Serie A:

piątek

Sassuolo - Empoli 3:1

sobota

Parma - Cagliari 2:0

Fiorentina - SPAL 3:0

Sampdoria - Inter 0:1

niedziela

Torino - Napoli 1:3

Bologna - Roma 2:0

Chievo - Udinese 0:2

Lazio - Genoa 4:1

Milan - Atalanta (18.00)

Frosinone - Juventus (20.30)