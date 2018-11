Inter rozgromił zespół Piątka. Polak zaczął mecz na ławce





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Piątek ma pewne miejsce w reprezentacji

Krzysztof Piątek nie powiększył strzeleckiego dorobku w Serie A. Tym razem reprezentant Polski miał jednak utrudnione zadanie, bo na boisku pojawił się w drugiej połowie. Genoa przegrała na wyjeździe z Interem Mediolan aż 0:5.

Milik wszedł w końcówce i trafił. Hat-trick jego kolegi Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Polski snajper strzelał gole w pierwszych ośmiu meczach sezonu, uzbierał łącznie dziewięć trafień. W trzech następnych spotkaniach dorobku nie poprawił.

Starcie w Mediolanie było pierwszym w sezonie, które rozpoczął na ławce. Obniżka formy nie miała na to wpływu. Trener Genoi zapowiadał, że kilku graczom da odpocząć.

Skończyło się pogromem

Inter dominował do początku do końca. Goście ułatwiali mu zadanie popełniając sporo błędów w obronie. Już do przerwy gospodarze prowadzili dwoma bramkami, zaraz po zmianie stron dorzucili trzecią.

Dopiero wtedy, dokładnie w 51. minucie, na boisku pojawił się Piątek. Polak nie był w stanie wiele zdziałać. W samej końcówce Inter dorzucił kolejne dwie bramki i można było mówić o pogromie. Bohaterem mediolańczyków został Roberto Gaglardini, który w sumie dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Dzięki wygranej Inter pozostał na drugim miejscu w tabeli. Genoa plasuje się w środku stawki.

11. kolejka:



piątek:

Napoli - Empoli 5:1



sobota:

Inter - Genoa 5:0(Gaglardini 14', 49', Politano 16', Joao Mario 90', Nainggolan 90')

Fiorentina - Roma 1:1

Juventus - Cagliari



niedziela:

Lazio - SPAL

Chievo - Sassuolo

Parma - Frosinone

Sampdoria - Torino

Bologna - Atalanta

Udinese - Milan