Klub ukarał Krychowiaka. Bo nie podał ręki trenerowi





»

Grzegorz Krychowiak będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni. To kara za okazanie złości trenerowi za zbyt wczesne - zdaniem polskiego piłkarza - zdjęcie z boiska.

Menedżer West Bromwich Albion Alan Pardew ukarał Krychowiaka odebraniem tygodniówki. W jego przypadku to 100 tysięcy funtów, czyli niespełna 480 tysięcy złotych.



- Grzegorz przeprosił mnie i mój sztab, ale to nic niezwykłego. Powiedziałem mu, że czasami przeprosiny nie wystarczą, dlatego go ukarałem. Usłyszał ode mnie również, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły - zaznaczył menedżer.



Krychowiakowi dostało się za ubiegłotygodniowe zachowanie w trakcie meczu 30. kolejki Premier League z Leicester City. Pomocnik został zmieniony w 59. minucie. Gdy schodził z boiska, nie krył frustracji, komentował coś pod nosem, a następnie nie podał Pardewowi ręki, jakby świadomie zapominając o futbolowym savoir-vivre.

WBA przegrało 1:4, do czasu zejścia Polaka był remis 1:1.

Źródło: PA Wire/PA Images/Forum Grzegorz Krychowiak i Alan Pardew. Podania ręki nie było

Szorują o dno

Pardew zaznaczył, że przywołanie Krychowiaka do porządku finansową karą nie ma wpływu na wybór zawodników na sobotni mecz ligowy z Bournemouth.



West Bromwich Albion dołuje w ligowej rzeczywistości. Zespół polskiego pomocnika poniósł sześć porażek z rzędu i z ledwie trzema zwycięstwami w 30 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.



Krychowiak jest wypożyczony do angielskiego klubu z PSG.

Znalazł się w składzie reprezentacji na marcowe mecze towarzyskie z Nigerią i Koreą Południową. Polska drużyna narodowa rozpoczyna przygotowania do mundialu w Rosji, który rozpocznie się 14 czerwca.