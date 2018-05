Krychowiak spadł i się pożegnał. "To był zaszczyt"





Nie tak wyobrażał sobie wypożyczenie do West Bromwich Albion Grzegorz Krychowiak. Polski pomocnik spadł z Premier League, w sobotę rozegrał ostatni mecz i wraca do PSG. "Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, sztabowi oraz piłkarzom za ten sezon, choć nie osiągnęliśmy celu" - pożegnał się reprezentant kraju.

Setka City, rekord Salaha, spadek "Fabiana". W Anglii wszystko już jasne W niedzielę... czytaj dalej » Krychowiak w ostatniej kolejce wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Crystal Palace. W 62. minucie został zmieniony. Jego West Brom utrzymywał wtedy bezbramkowy remis z gospodarzami, ale później stracił dwa gole. I sezon zakończył na ostatnim miejscu. Drużyna reprezentanta Polski wygrała tylko sześć meczów (najmniej w lidze), 13 razy remisowała i aż 19 przegrała.



"To był mój ostatni mecz. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, sztabowi oraz piłkarzom za ten sezon, choć nie osiągnęliśmy celu. To była przyjemność i zaszczyt grać tutaj. Życzę, żeby Darren Moore zachował stanowisko trenera, bo zasługuje na to. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wrócicie do Premier League, ponieważ tam jest Wasze miejsce" - napisał w mediach społecznościowych Krychowiak.

Rekordowa kara

28-letniemu pomocnikowi na Wyspach wiodło się różnie. Niemal w ostatniej chwili udało się potwierdzić jego wypożyczenie z PSG. W Paryżu, choć wydano na niego miliony euro, nie miał szans na grę. W WBA szybko wskoczył do podstawowego składu. Jego zwolennikiem był trener Tony Pulis, ale później został wyrzucony, bo drużyna nie potrafiła wygrać.

Następca Alan Pardew Krychowiakowi nie ufał, choć dawał mu szanse. Po jednym ze spotkań pomocnik został zdjęty z boiska i wściekły nie podał ręki trenerowi. Został ukarany odebraniem tygodniówki. W jego przypadku było to 100 tysięcy funtów (nikt w drużynie nie zarabiał więcej). Angielski szkoleniowiec również nie dotrwał do końca sezonu. WBA rozgrywki kończyło pod wodzą Moore'a.



Krychowiak łącznie uzbierał 27 ligowych występów, z czego w 11 wystąpił przez 90 minut. Zanotował dwie asysty. Teraz wraca do PSG, choć wiele wskazuje na to, że znów będzie musiał szukać nowego klubu.



