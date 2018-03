Krychowiak: uważam, że karnego nie było





Po towarzyskiej porażce 0:1 z Nigerią wybrańcy Adama Nawałki oceniali, że mecz był bardzo wyrównany. - Trzeba podkreślić bardzo dobrą grę w defensywie całego zespołu, a mielimy też kilka dogodnych sytuacji. Decydowały detale - mówił pomocnik polskiej reprezentacji Grzegorz Krychowiak.

Nieuznany gol, karny z kapelusza. Przegrywamy z Nigerią Nie tak... czytaj dalej » To po jego strzale piłka zmierzała do siatki, gdy jeden z rywali wybił ją w pole w ekwilibrystyczny sposób. Krychowiak domagał się uznania gola, sędzia był innego zdania.

Nowa taktyka, nowi zawodnicy

Nigeria zdobyła bramkę z rzutu karnego. Tu Krychowiak też miał swoje zdanie. - Uważam, że faulu nie było - oceniał po meczu.



Przed przerwą polskiej bramki strzegł Łukasz Fabiański. - Wiadomo, że to spotkanie służyło głównie temu, by sprawdzić nową taktykę i dać szansę nowym zawodnikom. Mielibyśmy większe powody do zmartwienia, gdybyśmy nie stworzyli sobie okazji. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy - oznajmił bramkarz.



We wtorek Biało-Czerwonych czeka w Chorzowie mecz towarzyski w Koreą Południową.

