Angielskie media nie mają litości dla Grzegorza Krychowiaka. "The Sun" podał informację, że wypożyczenie Polaka do West Bromwich Albion zostanie zimą skrócone. Z kolei "The Guardian" uznał "Krychę" jednym z dwóch największych rozczarowań w Premier League. Mimo wszystko klubowy trener Polaka Alan Pardew przekonywał ostatnio, że wcale go nie skreślił.

Pod koniec sierpnia 27-letni pomocnik zamienił PSG na West Bromwich Albion. Na rocznym wypożyczeniu w klubie Premier League miał odbudować formę po katastrofalnym sezonie w Paryżu. Piłkarz Liverpoolu oskarżony o napad Jon Flanagan,... czytaj dalej »

Zaczęło się obiecująco, bo Krychowiak szybko wskoczył do podstawowego składu drużyny Tony’ego Pulisa, ale West Brom nie potrafił wygrać w lidze meczu. Trener został wylany. Zastąpił go Pardew. Zbiegło się to z gorszymi występami Polaka, który w spotkaniu ze Stoke, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, po raz pierwszy nie znalazł się w kadrze meczowej. To wywołało pytania o przyszłość "Krychy" na Wyspach.

Królewskie pobory

"The Sun" podał już informację, że wypożyczenie Krychowiaka ma zostać skrócone. Powodem ma być nie tylko słaba forma sportowa reprezentanta Polski, ale też królewskie pobory. Krychowiak z tygodniówką wynoszącą około 100 tysięcy funtów jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem drużyny, która utknęła w strefie spadkowej.



Na tym nie koniec, bo "The Guardian" uznał Krychowiaka - obok Portugalczyka Renato Sancheza ze Swansea - największym rozczarowaniem pierwszej części sezonu. Obaj przychodzili z wielkich klubów (20-letni mistrz Europy został wypożyczony z Bayernu) i obaj zawodzą w klubach z dna tabeli angielskiej ekstraklasy.

"To nie była łatwa decyzja"

"Fabian" pokonany tylko z karnego, "Krycha" nie załapał się na ławkę Manchester City... czytaj dalej » Z kolei Pardew po tym, jak nie zabrał polskiego pomocnika na mecz ze Stoke, zaczął go bronić w mediach.

- Nadal jestem zainteresowany Krychowiakiem. Odstawienie go od składu nie było łatwą decyzją, bo miałem do dyspozycji Claudio Yacoba. Uznałem, że może być lepszym wyborem na Stoke. Krychowiak wrócił do składu na Everton, bo jego doświadczenie może nam pomóc pod koniec meczu - tłumaczył menedżer West Bromu, cytowany przez expresandstar.com.



26 grudnia Pardew dał Krychowiakowi zagrać przez ostatnie 21 minut meczu z Evertonem. Spotkanie zakończyło się wynikiem bezbramkowym.

Do tej pory Polak wystąpił w 13 ligowych meczach i zaliczył tylko jedną asystę (do tego dołożył jeden występ w Pucharze Ligi Angielskiej). Nadal czeka na gola i zwycięstwo. W kolejnym spotkaniu West Bromwich Albion zagra 31 grudnia u siebie z Arsenalem.