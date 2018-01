Polak najbardziej wydajnym strzelcem w Serie A





Foto: sampdoria.it | Video: EPA Kownacki ma świetne wejście we Włoszech

Jeden z liderów polskiej młodzieżówki Dawid Kownacki w pocie czoła walczy o swoje miejsce w Serie A. 20-latek nie jest podstawowym piłkarzem Sampdorii Genua, ale mimo to na półmetku włoskiej ligi jest najefektywniejszym zawodnikiem rozgrywek.

Kownacki przyszedł do Sampdorii z Lecha za 3,5 mln euro. W obecnym sezonie zagrał w dziesięciu meczach Serie A (w dziewięciu nie pojawił się na placu). Za każdym razem wchodził na boisko w końcowych fragmentach spotkań. 17, 3, 15, 33, 21, 1, 11, 15, 7, 22 - tyle minut miał kolejno "Kownaś", by pokazać swoje umiejętności. I nie zawiódł.

Szybszy od najskuteczniejszego

Polak do Polaka i gol. Kownacki znów trafił Kapitan polskiej... czytaj dalej » Mimo że młody napastnik nie jest podstawowym zawodnikiem Sampy, to jednak umie wykorzystać w stu procentach swoje szanse. Mając bardzo ograniczony czas gry, potrafił do tej pory strzelić w wymagającej lidze trzy gole, a dodatkowo miał asystę. Jeszcze lepiej szło mu w Pucharze Włoch - w dwóch spotkaniach zdobył trzy bramki i zaliczył asystę.

Okazuje się, że Kownacki jest najbardziej wydajnym piłkarzem Serie A. Swoje trzy gole w serie A uzyskał w trakcie 145 minut gry. To znaczy, że wpisywał się na listę strzelców co 48 minut.

Drugi w tej klasyfikacji jest Nigeryjczyk Orji Okwonkwo z FC Bologna. On strzelił swoje trzy gole w ciągu 202 minut (średnio co 67 min). Trzeci w klasyfikacji znalazł się najlepszy strzelec Serie A Ciro Immobile z rzymskiego Lazio. Włoch na swoje 20 goli pracował przez 1561 min, czyli trafiał do siatki rywali co 78 min.

Kownacki trafił w ostatniej kolejce Serie A przeciwko Benevento (2:3). Uczynił to po niespełna pół godzinie gry. Miejmy nadzieję, że wkrótce dostanie więcej minut na pokazanie swojej strzeleckiej formy.