Koszmarny błąd i gol. To specjalność tego bramkarza





Foto: Laurence Griffiths/Getty Images | Video: Getty Images, PAP/EPA Loris Karius znów popełnił koszmarny błąd

Powinien odbić piłkę, ale on w nią nie trafił wyciągniętą ręką i ta wpadła do bramki. Kuriozalny gol, nie pierwszy w historii Lorisa Kariusa, któremu kibice Realu Madryt najchętniej wystawiliby pomnik, bo tak pomógł Królewskim w ostatnim finale Ligi Mistrzów.

Niemiecki bramkarz jest wypożyczony z Liverpoolu do Besiktasu. Jego obecny klub grał w czwartek na wyjeździe ze szwedzkim Malmoe, to była druga kolejka Ligi Europy.



Do 53. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy poszło dośrodkowanie z prawej strony, podawał Andreas Vindheim. Piłka po drodze dotknęła jeszcze obrońcę, kolegę Kariusa. Bramkarz i tak powinien to odbić, bo chwycenie piłki było zadaniem piekielnie trudnym - szybowała ona zbyt dużym łukiem.



Karius źle obliczył jej lot, wyskoczył i próbował piłkę wybić, ale w nią nie trafił. W piłkarskim żargonie mawia się, że wpadła mu za kołnierz. Wesołej miny po wszystkim nie miał.



Just look at karius. If you are bad you are bad. pic.twitter.com/AdHQubLAaf — ayodeji (@iam_apolskils) 4 października 2018

Gola uznano za samobójczego, a za nieszczęśliwego strzelca Canera Erkina, to od niego odbiła się piłka.



Kwadrans przed końcem zawodnicy Malmoe wyprowadzili drugi cios. Na 2:0 strzelił Markus Rosenberg.

Źródło: PAP/EPA Po błędzie Kariusa jego zespół już się nie podniósł

Prezenty dla Realu i banicja

Do Kariusa na dobre przylgnęła łatka niepewnego bramkarza po majowym finale Ligi Mistrzów. To on sprezentował dwa gole dla Realu. Raz wyrzucił piłkę prosto pod nogi Karima Benzemy, później po strzale Garetha Bale'a przepuścił nieskomplikowany - zdawało się - strzał. Real pokonał Liverpool 3:1.



Latem The Reds wypożyczyli bramkarza do Turcji na dwa sezony. To jak banicja. "Powiedzieliśmy sobie do widzenia. To będzie dla niego dobre" - pożegnał go publicznie trener liverpoolczyków Juergen Klopp.

Wyniki 2. kolejki Ligi Europy:

Grupa A

Bayer Leverkusen - AEK Larnaka 4:2

FC Zurich - Łudogorec Razgrad 1:0

Grupa B

Rosenborg Trondheim - RB Lipsk 1:3

FC Salzburg - Celtic Glasgow 3:1

Grupa C

Girondins Bordeaux - FC Kopenhaga 1:2

Zenit Sankt Petersburg - Slavia Praga 1:0

Grupa D

RSC Anderlecht - Dinamo Zagrzeb 0:2

Fenerbahce Stambuł - Spartak Trnawa 2:0

Grupa E

Karabach Agdam - Arsenal Londyn 0:3

Worskla Połtawa - Sporting Lizbona 1:2

Grupa F

AC Milan - Olympiakos Pireus 3:1

Betis Sewilla - F91 Dudelange 3:0

Grupa G

Glasgow Rangers - Rapid Wiedeń 3:1

Spartak Moskwa - Villarreal 3:3

Grupa H

Eintracht Frankfurt - Lazio Rzym 4:1

Apollon Limassol - Olympique Marsylia 2:2

Grupa I

Sarpsborg FF - KRC Genk 3:1

Malmoe FF - Besiktas Stambuł 2:0

Grupa J

Standard Liege - Akhisar Belediyespor 2:1

FK Krasnodar - Sevilla 2:1

Grupa K

FK Astana - Rennes 2:0

FK Jablonec - Dynamo Kijów 2:2

Grupa L

Chelsea Londyn - MOL Vidi Szekesfehervar 1:0

BATE Borysów - PAOK Saloniki 1:4