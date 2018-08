"Oglądaliśmy Legię z dziećmi. Trudno im było to wytłumaczyć"





- Wstyd, obciach - tylko w tych słowach gość "Faktów po Faktach" Roman Kosecki potrafił opisać to, jak zakończyła przygodę w pucharach Legia. - Ale zatrważające jest to, że od dwóch lat żaden polski klub nie gra w europejskich rozgrywkach - przypomniał były reprezentant kraju, dziś poseł.

Ostateczna kompromitacja. Luksemburczycy wyrzucili Legię Stało się. Legię... czytaj dalej » Legia nie odrobiła strat z pierwszego meczu i musiała uznać wyższość mistrza Luksemburga, egzotycznego kraju na piłkarskiej mapie. 1:2 w Warszawie i 2:2 w Dudelange premiowało półamatorski klub do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, czyli tak naprawdę do przedsionka tych rozgrywek.



Kosecki rewanż oglądał z dziećmi ze swojej akademii piłkarskiej, byli na obozie. - Przerażało mnie to, jak dzieciaki to odbierały. Piłkarze Legii to ich idole, wszyscy chcą grać w Legii. Trudno było to dzieciakom wytłumaczyć - przyznał zdumiony.

Czwartkową kompromitację porównał do tej z lat 90., której sam był bohaterem. - Mecz z San Marino, kiedy z mojego podania Jan Furtok strzelił gola ręką. Gdy wychodziliśmy ze stadionu, chcieli nas zlinczować. To był obciach. Wstyd. Wczoraj to samo się wydarzyło - wspominał były reprezentacyjny piłkarz, w przeszłości zawodnik Legii.

Legię toczy jakiś wirus

Mirosław Żukowski, inny z gości "Faktów po Faktach" i szef działu sportu "Rzeczpospolitej", bardziej przerażony był pierwszym meczem, tym w Warszawie, sprzed tygodnia.



- To Luksemburczycy na fantastycznym stadionie w Warszawie, uczyli nas grać w piłkę. Gdyby wtedy wynik był bardziej sprawiedliwy, to Luksemburczycy powinni wygrać 3:1 albo 4:1 - przypomniał, mając na myśli mnóstwo niewykorzystanych sytuacji przez piłkarzy mistrzów Luksemburga.



Żukowski próbował znaleźć diagnozę takiego stanu rzeczy. Jego zdaniem za wszystko odpowiedzialny jest samotnie zarządzający klubem od 1,5 roku Dariusz Mioduski.



- Ten klub toczy jakiś wirus, jakaś dziwna choroba. Stamtąd wszyscy trenerzy odchodzą niespełnieni. Każdy wybór trenera kończy się klapą. Mnie się wydaje, że pan Mioduski po prostu nie nadaje się do tego, co robi - oceniał.

Dlaczego młodzi znikają?

Kosecki nie chciał oceniać polityki Legii. Jego zdaniem na problem piłki klubowej w Polsce trzeba spojrzeć szerzej. - Zatrważające jest to, że od dwóch lat żaden polski klub nie gra w europejskich rozgrywkach. Odpadła Jagiellonia, odpadł Lech - przypomniał.



Przyczyn takiego stanu rzeczy wskazał kilka: likwidację rozgrywek Młodej Ekstraklasy i brak możliwości ogrywania piłkarskiej młodzieży, słabo wykwalifikowanych trenerów w akademiach i zbyt dużą liczbę obcokrajowców, najczęściej przepłacanych i z niedostatecznymi umiejętnościami, biegających po polskich boiskach.



- Gdy ja i Furtok jechaliśmy za granicę, to musieliśmy gryźć trawę, walić się po nogach z miejscowymi, być o klasę lepszym od nich. Dziś obcokrajowcy w Ekstraklasie stanowią pięćdziesiąt dwa procent składów zespołów. Trochę brakuje cierpliwości. Nie dajemy młodym grać. Nasi młodzi zawodnicy wyjeżdżają za granicą. Dlaczego ci chłopcy znikają? - postawił znak zapytania Kosecki.

