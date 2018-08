Niemal godzina w przewadze. Korona wreszcie wygrywa





Korona Kielce pokonała w Płocku Wisłę 2:1 na inaugurację trzeciej kolejki ekstraklasy. Gospodarze niemal godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce, którą ukarany został Giorgi Merebaszwili.

Obie ekipy z pewnością nie tak wyobrażały sobie początek nowego sezonu. I jedni, i drudzy w dwóch dotychczasowych meczach ugrali ledwie po punkcie i przy identycznym bilansie bramkowym wspólnie okupowały dopiero jedenaste miejsce w tabeli.

Faworyci zgodni. Rozpędzony Kolejorz, 21-latek bohaterem Jagi Zwycięstwami 2:0... czytaj dalej » Bezpośrednie starcie było zatem idealną okazją na wywalczenie pierwszego kompletu punktów. Szczególnie dla Nafciarzy, którzy mieli po swojej stronie publiczność.

Symulował i wyleciał

Sytuację gospodarzom dość mocno skomplikował Giorgi Merebaszwili, który wyleciał z boiska już po pół godzinie. Gruzin pierwszą żółtą kartkę zobaczył tuż po pierwszym gwizdku, a później symulował w polu karnym i zmusił tym samym kolegów do gry w osłabieniu.

W pierwszej części piątkowego meczu próżno szukać ciekawszych wydarzeń. Dość powiedzieć, że pierwszy celny strzał w którąkolwiek z bramek oddany został w doliczonym czasie tej części. Uderzał Jakub Żubrowski z Korony, ale Thomas Dahne z obroną nie miał żadnych problemów.

Ręka, VAR, karny, gol

O pierwszej połowie można było zatem zapomnieć. Lepiej zaczęła się za to druga. Błąd we własnym polu karnym, zagrywając ręką, popełnił Nico Varela i arbiter - po analizie VAR - przyznał Koronie rzut karny. Ten bardzo pewnie na gola zamienił Elia Soriano.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Sędzia Łukasz Szczech korzysta z systemu VAR

Kielczanie mieli dobry wynik, mogli czekać na to, co zrobią rywale. A ci nie potrafili poważnie zagrozić bramce Matthiasa Hamrola. W końcówce decydujący cios wyprowadzili goście. Na 2:0 podwyższył Ivan Jukić, dla którego było to już trzecie trafienie w sezonie. A i to nie był jeszcze koniec strzelania. Na otarcie łez dla płocczan w szóstej minucie doliczonego czasu trafił Calo Oliveira.

Korona świętuje pierwsze w sezonie zwycięstwo, Wisła poczeka na nie co najmniej tydzień.

Wisła Płock - Korona Kielce 1:2

Bramki: Calo (90+6) - Soriano (52), Jukić (90)