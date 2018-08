Makabryczna kontuzja w Hiszpanii. "Wszyscy jesteśmy z tobą"





Kto nie musi, niech lepiej nie ogląda. Bo od samego patrzenia na tę kontuzję włosy stają dęba. Prawdziwy dramat przeżył obrońca Sevilli Sergio Escudero w 2. kolejce ligi hiszpańskiej z Villarreal.

Dramat wydarzył się dziesięć minut przed końcem meczu rozgrywanego na stadionie Estadio Sanchez Pizjuan. Escudero walczył o piłkę z Danielem Rabą. Obrońca Sevilli wyskoczył wysoko i przekoziołkował po plecach piłkarza Villarrealu, w międzyczasie jego lewa ręka wygięła się nienaturalnie w łokciu. Ból musiał być okropny. Przynajmniej tak wyglądało.



https://t.co/WyFZX0Bg6H disgusting the way he landed. Graphic. If u get sick easily don't watch it — Andrew (@Andrew48609780) August 27, 2018

Natychmiast do zawodnika podbiegli koledzy z drużyny i rywale, którzy szybko też powiadomili sędziego o powadze kontuzji. Kilka chwil później zespół medyczny zniósł Escudero na noszach, a następnie przewiózł do pobliskiego szpitala. Pierwsze diagnozy mówią o otwartym złamaniu łokcia, ewentualnie zwichnięciu. W poniedziałek 28-latek przechodzi szczegółowe badania.

Koledzy przejęci

- Mamy nadzieję, że kontuzja nie jest tak zła, na jaką wyglądała - powiedział trener Sevilli Pablo Manchin na konferencji prasowej po meczu.

Inni piłkarze andaluzyjskiego klubu wysłali piłkarzowi życzenia na portalach społecznościowych. "Zrobilibyśmy wszystko, aby dać ci te trzy punkty. To nie może być prawda. Teraz wszyscy jesteśmy z tobą" - napisał Roque Mesa. Z kolei Gabriel Mercado dodał: "Dużo siły, przyjacielu, niedługo dojdziesz do zdrowia".

Wynik meczu 0:0 przeszedł oczywiście na dalszy plan.