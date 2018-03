Kontrowersje po prezentacji nowych koszulek kadry. "To jest jakiś dramat"





Klasyczne, biało-czerwone, z orłem na piersi i z kołnierzykiem - nowe koszulki, w których nasi piłkarze zagrają na mundialu, mogą się podobać. Szkoda tylko, że kampania promocyjna producenta ubioru wzbudziła spore kontrowersje.

Pierwszy komplet strojów będzie składać się z białej koszulki z czerwonym kołnierzykiem i orzełkiem na lewej piersi oraz białych spodenek. Na mecze wyjazdowe przygotowano jednolite czerwone kostiumy. Z kolei jeden z kompletów dla bramkarzy będzie w czarnym kolorze i z czerwonymi wstawkami na rękawach.

- Projekt został zainspirowany dumą ludzi, którzy noszą orła, będącego ważnym symbolem narodowym - tłumaczył Pete Hoppins, dyrektor ds. projektowania Nike Football Apparel na oficjalnej stronie producenta. Sponsor pokazał koszulki. Tak Polacy wybiegną na mundial W środę... czytaj dalej »

"To jest jakiś żart?"

- Zawodnicy zwrócili uwagę, że nowe koszulki są lżejsze od poprzednich i tym samym są bardziej komfortowe – przyznał przed kamerami TVN24 rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Gorzej wygląda sprawa z sesją zdjęciową, zaprezentowaną przez producenta. Młode osoby, ubrane od stóp do głów w nowe trykoty, pozują na tle blokowisk lub w środku zwykłego sklepu spożywczego. Te pomysły nie przypadły do gustu internautom.

"Nie no proszę, to nie może być autentyk", "Blokersi 2018", "Kto to zaakceptował?", "To jest jakiś dramat", "To jest jakiś żart?", "Co to za patologia?" - to tylko niektóre i najbardziej delikatne z wpisów.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co Amerykanie mieli na myśli. Ale żeby nie było, że tylko polscy kibice mogą czuć się pokrzywdzeni... Także sesja zdjęciowa Chorwatów została wykonana w podobnym tonie. Jeden z mężczyzn, ubrany w koszulę z czerwono-białą szachownicą i ze złotym łańcuchem na szyi, rozłożył się wygodnie na fotelu.

Źródło: nike.com Chorwaci też mieli swoją kampanię

Z kolei stroje mistrzów Europy, Portugalczyków, zostały pokazane na ulicach Lizbony.

Źródło: nike.com Sesja w wersji portugalskiej

"Zakładam, pomysł na to był by jakoś nawiązać do klimatu danego kraju. Stąd w Brazylii jest betonowe boisko w centrum, w Portugalii staromiejskie klimaty, a we Francji wielkomiejskie dzieciaki na blokowisku. A u nas... Czy naprawdę z tym się kojarzymy na świecie?" - napisano na profilu facebookowym Polish Football Casuals.

Źródło: facebook.com/PFCasuals Internauci są wściekli

Źródło: facebook.com/PFCasuals Nie zabrakło zdjęcia w klapkach

Cztery sprawdziany

Pierwsza okazja do obejrzenia piłkarzy Adama Nawałki w nowych strojach już w najbliższy piątek. Wtedy to Polacy podejmą we Wrocławiu Nigerię w meczu towarzyskim. Trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie nasi piłkarze zagrają z Koreą Południową.

Przed mundialem Biało-Czerwoni zagrają jeszcze z Chile (8 czerwca w Poznaniu) i Litwą (12 czerwca w Warszawie).

Same mistrzostwa Polacy zainaugurują 19 czerwca meczem z Senegalem. W grupie zmierzą się jeszcze z Kolumbią i Japonią.

Źródło: nike.com Pozowały głównie młode osoby

Koszulki reprezentacji Polski na mundial Fot. Nike

