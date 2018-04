Sezon z głowy, mundial zagrożony. Dramat najlepszego strzelca Borussii





Foto: EPA/SASCHA STEINBACH | Video: PAP/EPA Batshuayi ma sezon z głowy

Potwierdziły się najgorsze obawy kibiców Borussii i reprezentacji Belgii w sprawie kontuzjowanego Michy'ego Batshuayia. Napastnik BVB przedwcześnie kończy sezon z powodu kontuzji kostki.

Dramat Belga rozegrał się w niedzielę pod koniec derbów Zagłębia Ruhry ze Schalke. Szarżującego Batshuayia nieprzepisowo zatrzymał Benjamin Stambouli. To nie był zwykły uraz. Widać to było po grymasie bólu czarnoskórego zawodnika.

Michy został zniesiony z placu gry na noszach. Pierwsze diagnozy mówiły o złamaniu kostki lub urazie więzadeł.

Źródło: EPA/SASCHA STEINBACH Batshuayi ucierpiał w starciu ze Stamboulim

Teraz walczy już tylko o Rosję

Bezpośrednio po meczu napastnik Borussii udał się do szpitala, gdzie przeszedł dokładne badania.

O wynikach dortmundczycy poinformowali w poniedziałek. "Kontuzja kostki w derbach najprawdopodobniej wykluczy go z reszty sezonu. Ale wyjazd z reprezentacją Belgii na mistrzostwach świata do Rosji jest w zakresie możliwych. Wracaj szybko, Michy!" - informuje Borussia na swoim Twitterze.



@mbatshuayi hat sich im Revierderby bei @s04 eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Ein Einsatz für die belgische Nationalmannschaft bei der WM in Russland ist im Bereich des Möglichen. Gute Besserung, Michy! pic.twitter.com/ldMoqVANdD — Borussia Dortmund (@BVB) April 16, 2018





Jak duża to strata dla BVB, nikomu nie trzeba mówić, zwłaszcza sympatykom klubu Łukasza Piszczka, który mimo porażki w derbach 0:2 wciąż ma szanse na wicemistrzostwo Niemiec. Wicemistrzostwo ucieka ekipie Piszczka. Porażka w derbach Derby Zagłębia... czytaj dalej »

24-letni Belg trafił do Dortmundu ostatniego dnia stycznia na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Nie miał dużo czasu, żeby wejść w buty Pierre'a Emericka Aubameyanga, a mimo to w trzy miesiące stał się jednym z ulubieńców kibiców na Signal Iduna Park.

Siedem goli w 10 meczach Bundesligi, dwa w czterech spotkaniach Ligi Europy i status najskuteczniejszego aktualnie piłkarza w klubie mówią same za siebie.

Już może się żegnać

"Cóż, nie jest to dobra wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że dla mnie sezon dobiegł już końca i nie będę mógł odwdzięczyć się Borussii za dane mi zaufanie... Dziękuję wszystkim za miłe słowa, które od wczoraj dochodzą do mnie. Kolegom z zespołu życzę udanej końcówki sezonu. Do zobaczenia wkrótce" - napisał na Twitterze belgijski snajper.

Ale już raczej nie na boisku w żółto-czarnych barwach. Po sezonie Batshuayi ma wrócić do Londynu.



Well its not good news for now, my season is probably over, and i wont be able to pay @BVB back for their confidence ... Thank you all the amazing amount of love I received since yesterday. Wishing my teammates the best for the final days. See you soon pic.twitter.com/GORkrFz9kk — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) April 16, 2018