Koniec kariery wielkiego trenera. "Dokonałem wszystkiego"





Włoch Fabio Capello, który w ubiegłym tygodniu zakończył pracę z chińskim zespołem Jiangsu Suning, ogłosił zakończenie kariery trenerskiej. 71-letni szkoleniowiec dodał, że nie jest zainteresowany objęciem reprezentacji Włoch.

Capello rozpoczął pracę z klubem z Nankinu we wschodnich Chinach w czerwcu 2017 roku. Następnie uratował go przed spadkiem.

"Analityk zawsze wygrywa"

"Doświadczyłem już pracy z reprezentacjami Anglii i Rosji. Chciałem jeszcze raz poprowadzić klub i zatrudnienie w Jiangsu Suning było moją ostatnią pracą w roli trenera. Dokonałem wszystkiego, co chciałem. Jestem spełniony i teraz będę czerpał radość jako analityk. W tej roli zawsze się wygrywa" - powiedział Capello na antenie stacji radiowej RAI.



W latach 1967-1979 Włoch występował w klubach Serie A: AS Roma, Juventusie i AC Milan. W narodowej jedenastce zagrał w 32 meczach, strzelając osiem goli. Jedną z bramek zdobył przeciwko Polakom na mistrzostwach świata w 1974 roku, ale Italia i tak przegrała tamtą konfrontację 1:2 i odpadła z turnieju po fazie grupowej.

Sukcesy trenerskie

Po zakończeniu kariery sportowej Capello trenował zawodników AS Romy (jedno mistrzostwo Włoch), Juventusu (cztery tytuły w Serie A) i Realu Madryt (dwukrotnie wygrywał La Liga). W 1994 roku triumfował ze Starą Damą w Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy.

W latach 2007-2012 był trenerem reprezentacji Anglii, z którą zakwalifikował się na MŚ 2010 i ME 2012 (trzy miesiące przed startem w Euro zrezygnował jednak z posady). 16 lipca 2012 roku podpisał kontrakt z kadrą Rosji, który wygasł po trzech latach.

W 2009 roku stacja BBC wybrała go najlepszym szkoleniowcem świata. W przeszłości pracował także jako komentator telewizji Fox Sports Italia.