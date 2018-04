Lewandowski: jak gram to źle, nie gram to też źle

Lewandowski: jak gram to źle, nie gram to też źle

19.3 | 19.3 | Jak gram to źle, nie gram to też źle - żartował na konferencji Robert Lewandowski, który ostatnio mniej grał w Bayernie. - To wszystko było w planach - zapewnił po chwili, dodając że po meczach reprezentacji wszystko wróci do normy.

