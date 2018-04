"Ibra" przerasta ligę. Znów dał zwycięstwo





Foto: PAP/EPA/PAUL BUCK | Video: Reuters Ibrahimović fantastycznie rozpoczął przygodę z MLS

Zlatan Ibrahimović nie mógł wymarzyć sobie lepszego wejścia w rozgrywki amerykańskiej ligi MLS. Szwed ma na koncie trzy mecze i trzy gole, a minionej nocy zapewnił Los Angeles Galaxy kolejne zwycięstwo.

Galaktyczne powitanie "Ibry" w Los Angeles Zlatan... czytaj dalej » "Ibra" za ocean trafił pod koniec marca i z miejsca stał się gwiazdą Galaxy i całej ligi. 1 kwietnia w 20-minutowym debiucie strzelił dwa gole i dał zwycięstwo 4:3 w derbach Los Angeles. Na szczególną uwagę zasługiwało pierwsze trafienie, kiedy Szwed huknął z około 40 metrów.

Pierwszy raz od początku

W kolejnym meczu Zlatan zagrał już 30 minut, ale tym razem nie zdołał uchronić swojej drużyny przed porażką 0:2 ze Sportingiem Kansas City.

Po raz pierwszy w wyjściowym składzie wybiegł minionej nocy w meczu z Chicago Fire. I efekt był znakomity. To właśnie on strzelił jedynego gola. Asystował mu inny doskonale znany z europejskich boisk piłkarz - Ashley Cole.

W pokonanej drużynie wystąpił były król strzelców ekstraklasy i napastnik Legii Warszawa Nemanja Nikolić.



