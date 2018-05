Kolejni piłkarze docierają do Juraty. Na razie siłownia, jutro piłka





»

- Dzisiaj oczekujemy przyjazdu większości zawodników do późnych godzin nocnych. Jutro zaczynamy o 11 pierwszy trening - powiedział TVN24 o przygotowaniach reprezentacji Polski w Juracie rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Kadrowicze przygotowują się do mundialu w Rosji takim samym cyklem, jak dwa lata temu do czempionatu Starego Kontynentu we Francji. W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze z dwóch zgrupowań - w Juracie. Podobnie jak dwa lata temu, w hotelu Bryza kadrowiczom towarzyszą rodziny i partnerki.

Na razie tylko siłownia

- Dzisiaj zawodnicy zjeżdżają się do hotelu w Juracie. Wczoraj dotarło ich sześciu (Kamilowie Glik i Grosicki, Marcin Kamiński oraz trio z Sampdorii: Karol Linetty, Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki). Dzisiaj oczekujemy przyjazdu większości zawodników do późnych godzin nocnych. Jutro zaczynamy o 11 pierwszy trening i wtedy zaczną się już takie prawdziwe piłkarskie przygotowania - zdradził przed kamerami TVN24 Kwiatkowski.

Źródło: PAP/Adam Warżawa W poniedziałek w Juracie zameldowało się sześciu kadrowiczów

We wtorek jednym z pierwszych, który się zameldował w hotelu, był Sławomir Peszko z rodziną. Wiadomo, że na pierwszym zgrupowaniu, które potrwa do soboty, zabraknie Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. Choć na razie w okrojonym składzie, to zawodnicy aż palą się do pracy.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Linetty jest jednym z pewniaków na wyjazd

- Mamy siłownię zbudowaną na werandzie przed hotelem. Wszyscy już wczoraj mieli zajęcia na siłowni. To samo dzisiaj, choć oczywiście to nie jest taka praca, jak czeka nas w Arłamowie - podkreślił rzecznik PZPN.



Zawodnicy mają przewidziane cztery treningi na boisku w pobliskiej Jastarni (będą dojeżdżać na nie rowerami). Są też przewidziane atrakcje. 28 maja w Arłamowie rozpocznie się już "właściwe" zgrupowanie. Ostateczny, 23-osobowy skład kadry selekcjoner ma ogłosić 4 czerwca.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Adam Nawałka czeka na kolejnych kadrowiczów

Napięty grafik

Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).



Szeroka, 32-osobowa kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).