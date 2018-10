Kobieta oskarża, Ronaldo zaprzecza. Policja wraca do nocy w Las Vegas





Cristiano Ronaldo na pozew Amerykanki Kathryn Mayorgy, która oskarża go gwałt, odpowiedział wzruszeniem ramion, a całą sprawę nazwał "promowaniem się na jego imieniu". Obojętna nie jest policja w Las Vegas, która jeszcze raz przyjrzy się wydarzeniom pewnej czerwcowej nocy 2009 roku.

"Policja z Las Vegas otwiera nowe śledztwo" - podał we wtorek na swojej stronie tygodnik "Der Spiegel".

To niemiecki magazyn pierwszy napisał, że pod koniec września adwokaci Mayorgy złożyli w stolicy hazardu liczący 32 strony pozew.



Zawiera dowody na rzekomy gwałt, jakiego na kobiecie, dziś 34-letniej, miał się dopuścić piłkarz. Mowa w nim jest również o tym, że Portugalczyk za pośrednictwem wynajętych przez siebie ludzi próbował zatuszować sprawę.

Gwałt, załamanie nerwowe

Chodzi o noc z 12 na 13 września 2009 roku. Ronaldo był wtedy na wakacjach ze szwagrem i kuzynem. Mieszkał w hotelu Palms Casino Resort w Las Vegas. Wieczorem w klubie nocnym Rain, mieszczącym się w tym samym budynku, wówczas 24-letni piłkarz Manchesteru United, ale będący już jedną nogą w Realu Madryt, poznał o rok starszą Kathryn. Kobieta pracowała w klubie. Do jej zadań należały rozmowy z gośćmi i dbanie o to, by dobrze się bawili.



Według Amerykanki, która ze szczegółami opisała noc w Las Vegas dla "Der Spiegel", nie skończyło się na zabawie. Jak przekonuje, miało dojść do gwałtu, w wyniku którego przeszła załamanie nerwowe. Kilka godzin po gwałcie zgłosiła się na policję i opisała sprawę.



Według Amerykanki, która ze szczegółami opisała noc w Las Vegas dla "Der Spiegel", nie skończyło się na zabawie. Jak przekonuje, miało dojść do gwałtu, w wyniku którego przeszła załamanie nerwowe. Kilka godzin po gwałcie zgłosiła się na policję i opisała sprawę.

Kiedy parę miesięcy po tamtym wydarzeniu próbowała oskarżyć Ronaldo, do gry mieli przystąpić prawnicy zawodnika. Ponoć zaczęli działać tak, by sprawa nie doczekała się finału w sądzie. Kobieta zgodziła się na pozasądową ugodę i milczenie w zamian za 375 tysięcy dolarów. Jak wyznała niemieckiemu magazynowi, bała się poniżenia i napiętnowania, a także odwetu ze strony Ronaldo i jego otoczenia. Dziś Mayorgy żałuje tej decyzji, bo jak twierdzi, koszmar związany z gwałtem ciągnie się za nią od lat.

W ostatnich tygodniach przed złożeniem pozwu 27 września policja w Las Vegas miała kontaktować się z kobietą wielokrotnie.



W ostatnich tygodniach przed złożeniem pozwu 27 września policja w Las Vegas miała kontaktować się z kobietą wielokrotnie.

"Fake news"

Piłkarz Juventusu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych oskarżenia opisane przez "Der Spiegel" opisał jako "fake news". Jego adwokaci zapowiedzieli proces.

Przestępstwa seksualne w Nevadzie nie ulegają przedawnieniu, co oznacza, że Cristiano Ronaldo może mieć poważne kłopoty.