Amerykański sen Beckhama. Jego własny klub zagra w lidze





Foto: Brian Minkoff / Wikipedia CC BY-SA 3.0 | Video: tvn24 Beckham będzie miał swój klub

Komisarz amerykańskiej ligi piłkarskiej MLS ogłosił, że klub z Miami, którego współwłaścicielem jest były reprezentant Anglii David Beckham, został zaproszony do udziału w rozgrywkach. Według mediów z Florydy ma zadebiutować w 2020 roku.

- Jestem podekscytowany, że moja drużyna trafiła do tego wspaniałego miasta. To była piekielna podróż. Obiecuję, że będziemy najlepsi - powiedział 42-letni były piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt, który przez pięć sezonów grał w rozgrywkach MLS. Z Los Angeles Galaxy dwa razy zdobył mistrzostwo (2011 i 2012). Karierę zakończył w maju 2013 roku w PSG. Beckham wspomina cios butem od Fergusona. "Wtedy dotarło do mnie, że kiedyś był dobry" Gdy czternaście... czytaj dalej »

Stadion za 300 milionów

Beckham ze swoim konsorcjum czekał cztery lata na dołączenie do MLS klubu z Miami. Największa przeszkodą były kwestie lokalizacji stadionu. Pierwotnie były kapitan angielskiej kadry wraz z grupą inwestorów chciał wybudować stadion nad oceanem, ale władze miasta uznały, że zgodnie z prawem teren ten może być wykorzystany wyłącznie pod inwestycje portowe



W czerwcu władze hrabstwa Miami-Dade zgodziły się na wykup trzech ostatnich akrów gruntu pod budowę obiektu na 25 tys. miejsc, który ma powstać niedaleko stadionu baseballowego Marlins. Zbudowany on zostanie wyłącznie z prywatnych funduszy, powinien zostać oddany do użytku w 2021 r. Inwestycja szacowana jest na ponad 300 mln dolarów. Na razie Beckham musiał wyłożyć 25 milionów dolarów wpisowego do samych rozgrywek.

Powrót po latach

W ten sposób Miami znów będzie miało klub w MLS. Ostatnim był Miami Fusion, który wycofał się z rozgrywek w 2001 roku. Na razie nie wiadomo, jak będzie nazywała się drużyna Beckhama.



- Od momentu, kiedy zainicjowałem pomysł klubu piłkarskiego w Miami, słyszałem od wielu zawodników, że są zainteresowani grą. Oczywiście nie zdradzę ich nazwisk, ale zanim dojdziemy do tego tematu, czeka nas dużo pracy - powiedział Beckham.

"Mogę dać wiedzę"

Nowy klub w MLS ma też postawić na wychowanie młodych piłkarzy.

- Cały czas rozmawiamy o budowie najnowocześniejszej akademii w Miami, bo jest tutaj wielu utalentowanych dzieciaków. Wierzę, że jeśli zbudujemy odpowiednie zaplecze, zatrudnimy odpowiednich trenerów, to mamy szanse na wprowadzenie wychowanków do drużyny - zapowiedział 115-krotny reprezentant Anglii.



I dodał: - Zdobyłem bogate doświadczenie, grając w klubach na całym świecie. Doświadczyłem różnych lig i kultur, więc mogę dać swoją wiedzę do klubu. Moją rolą będzie przyciągnięcie wielkich i utalentowanych graczy, a także stworzenie akademii.



Tegoroczny sezon MLS, 23. w historii, wystartuje 3 marca.