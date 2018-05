Obelgi pójdą w zapomnienie. "Uścisnę jego dłoń"





Panowie za sobą nie przepadają, obrażają się regularnie, ale na czas soboty zawiesili broń. Antonio Conte i Jose Mourinho przy okazji finału Pucharu Anglii mają nawet podać sobie dłoń.

Niesamowite rekordy City. "Lepsi niż wszyscy inni w historii" Piłkarze... czytaj dalej » O trofeum najstarszych piłkarskich rozgrywek na świecie, FA Cup liczy sobie już 147 lat, zagrają Chelsea i Manchester United. Dla londyńczyków Conte to szansa na uratowanie sezonu. W Premier League bronili tytułu, a tymczasem skończyli na piątym miejscu, bez prawa gry w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły natomiast skończyły z wicemistrzostwem Anglii, to ich najlepszy wynik od 2013 roku.

Klaun i mały człowiek

Puchar Anglii to ostatni akcent sezonu na Wyspach, po którym jeszcze niedawno można było spodziewać się kolejnego zgrzytu na linii Conte - Mourinho. Początku ich szorstkiej przyjaźni, delikatnie mówiąc, należy upatrywać w pewnym jesiennym wieczorze w Londynie 2016 roku, gdy Chelsea rozniosło Manchester w ligowym hicie 4:0. To był pierwszy sezon Włocha na ławce The Blues. Bezpośrednio po meczu trener Jose, kiedyś przecież opiekun Chelsea, wytknął koledze po fachu zbyt ekspresyjną radość ze zwycięstwa.



Mourinho jest pamiętliwy. Gdy na początku roku dziennikarze dopytywali się, dlaczego w trakcie spotkania stoi przy ławce jak posąg, nie zdradzając żądnych emocji, odparł, że nie musi zachować się jak klaun. Nie musiał nic więcej mówić, każdy wiedział, kogo konkretnie miał na myśli.



To nie wszystko oczywiście, bo Portugalczyk to mistrz prowokacji. - Owszem, kiedyś popełniałem błędy przy linii bocznej i pewnie jeszcze nie jeden popełnię. Ale jedno mi się nie przytrafi: nigdy nie będę zawieszony za ustawianie meczów - wypalił.



Również miał na myśli włoskiego menedżera, swego czasu zdyskwalifikowanego za nieczyste zagrania, gdy prowadził Sienę. Miał wiedzieć o ustawieniu meczu i nic z tym nie zrobić. - To mały człowiek jest - ripostował Conte.

Normalne relacje

W sobotę ma być inaczej, tak przynajmniej zapowiedział sam Włoch. - Uścisnę jego dłoń i obydwaj będziemy zajmować się tylko meczem. To, co było kiedyś, jest nieistotne. Między nami panują zwyczajne relacje - zapewnił trener Chelsea.

Źródło: Action Images / Reuters / Forum Mourinho i Conte. Dziś pojednanie?



Nie wiadomo jeszcze, jakie zamiary ma Mourinho.



Mecz na Wembley rozpocznie się o godzinie 18.15.