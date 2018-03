Klątwa wrocławskiego stadionu. Lewandowski tam jeszcze nie strzelił





Robert Lewandowski uzbierał 51 goli w kadrze, ale nigdy nie zdobył bramki we Wrocławiu, choć miał sześć okazji. Kolejna - siódma - w piątek wieczorem przeciwko Nigerii.

Kapitan Biało-Czerwonych potrzebował 91 spotkań, żeby wbić rekordowe 51 goli. Jest najskuteczniejszym piłkarzem kadry w historii. Sześć występów zaliczył we Wrocławiu, ale ani razu nie trafił.



Najpierw była porażka z Włochami (0:2), a później z Czechami (0:1) na Euro 2012. Polacy na nowym stadionie we Wrocławiu przełamali się z Mołdawią (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata 2014, ale to nie Lewandowski, a Jakub Błaszczykowski i Jakub Wawrzyniak zdobywali bramki.

Siódma okazja

Niemal równo rok później w meczu ze Słowacją debiutował Adam Nawałka. I we Wrocławiu przegrał 0:2. Kolejne spotkania były bardziej udane (2:2 ze Szwajcarią, 3:1 z Czechami, 5:0 z Finlandią i 1:1 ze Słowenią), ale nie dla Lewandowskiego, który z Czechami i ze Słowenią w ogóle nie zagrał.



W piątek przeciwko Nigerii ma wystąpić, ale nie w pełnym wymiarze czasowym. Cztery dni później przygotowująca się na mundial kadra Adama Nawałki zmierzy się w Chorzowie z Koreą Południową.



- Dwa razy po 90 minut raczej nie zagram. To byłoby za dużo. Pewne kwestie ustalimy z trenerem. Decyzje zapadną w trakcie zgrupowania - mówił na konferencji prasowej Lewandowski.

Tylko w klubie i na innym obiekcie

Nie jest jednak tak, że "Lewy" zupełnie we Wrocławiu nie strzelał. Jeszcze w barwach Znicza Pruszków w sezonie 2007/08 zdobył dwa gole w wygranym 3:0 meczu pierwszej ligi ze Śląskiem. Rok później znowu trafił do bramki Wojskowych, ale wtedy już grał w Lechu Poznań, podobnie jak w sezonie 2009/10, kiedy trafił do siatki dwa razy.

Wszystkie te mecze były rozgrywane jednak na starym stadionie Śląska przy ul. Oporowskiej. Tam, gdzie teraz reprezentacja trenowała przed pojedynkiem z Nigerią.