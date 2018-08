"Lewandowski nie strzela goli sam. Ma do pomocy kolegów"





»

Nie milkną echa głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego dla tygodnika "Sport Bild". - Musi zdać sobie sprawę, że nie strzela goli sam. Ma do pomocy kolegów z drużyny - zaznaczył obrońca Bayernu Joshua Kimmich.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS na player.pl

Lewandowski wytłumaczył w rozmowie z Tobiasem Altschaefflem, dlaczego chciał odejść z Bayernu. Przyznał też, że brakowało mu wsparcia ze strony monachijskiego klubu, gdy był krytykowany.

Lewandowski przemówił. "Wszyscy we mnie uderzali, czułem się sam" Robert... czytaj dalej » - Czułem się w tej sytuacji sam. Nagle wszyscy dostali zielone światło, żeby atakować Lewandowskiego. Nie widziałem nikogo, kto by za mną stanął, żaden z szefów nie wziął mnie w obronę - wyznał kapitan reprezentacji Polski.

I potwierdził, że agent Pini Zahavi zaczął szukać mu nowego pracodawcy. - Tak, tak było z Pinim. Bo w tamtym momencie nie czułem się dobrze w Monachium. Czułem się, jakbym miał za sobą sezon, w którym nic nie osiągnąłem. Dlatego pomyślałem o pożegnaniu - tłumaczył Lewandowski.

"To działa w obie strony"

Do słów Polaka odniósł się kolega z zespołu Kimmich. To był jeden z głównych tematów środowej konferencji prasowej z udziałem obrońcy bawarskiej ekipy.

- Uznanie jest ważne, czy to w futbolu, czy w normalnym życiu. Jestem pewien, że Robert wie, jak ważny jest dla nas. Zawsze masz pewność, że zdobędzie 30 bramek w lidze. Pamiętam, jak uratował nam zwycięstwo w 92. minucie w wyjazdowym meczu z Freiburgiem - powiedział Kimmich, cytowany przez stronę internetową magazynu "Kicker".

"Stop Real. Lewandowski przyklepał kompromis" Wywiad z Robertem... czytaj dalej » I dodał: - Z drugiej strony musi zdać sobie sprawę, że nie strzela goli sam, po przedryblowaniu wszystkich rywali. Ma do pomocy kolegów z drużyny. Nie chodzi tylko o to, żeby czuł się doceniony przez nas. To akurat działa w obie strony.

Koniec sagi

Lewandowski, choć mówiło się o Realu Madryt czy Manchesterze United, zapowiedział, że zostaje w Monachium. Ma z Bayernem ważny kontrakt do 2021 roku.

W piątek mistrzowie Niemiec starciem z Hoffenheim zainaugurują sezon Bundesligi. Polski napastnik wywalczył już Superpuchar, wbijając trzy gole Eintrachtowi Frankfurt. Trafił również w meczu Pucharu Niemiec.



Kimmich: ”Entscheidend ist, was er taktisch draufhat” - München: Vor dem Ligaauftakt gibt es Lob für den Coach #BLhttps://t.co/9m6ungu3j3 — kicker Bundesliga (@kicker_bl_li) 22 sierpnia 2018