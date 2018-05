Niemieckie media: wycofał się Real, jest jedna konkretna oferta dla Lewandowskiego





Po ostatnich wypowiedziach agenta Roberta Lewandowskiego, w niemieckich mediach rozpętała się burza w sprawie transferu Polaka. Magazyn "Kicker" donosi, że spośród wszystkich wymienianych klubów, tylko jeden miał złożyć konkretną ofertę za snajpera Bayernu - Chelsea.

"Sport Bild": Lewandowski chce odejść, Bayern poinformowany. Agent ma plan Niemcy znów piszą... czytaj dalej » W środę niemiecki tygodnik "Sport Bild" poinformował, że Lewandowski za pośrednictwem swojego agenta Piniego Zahaviego poprosił władze Bayernu o zgodę na transfer. - Robert czuje, że potrzebuje zmiany i nowego wyzwania w karierze. Kierownictwo Bayernu o tym wie - powiedział gazecie izraelski agent króla strzelców minionego sezonu.

Jak tłumaczył, motywem działania Polaka nie są pieniądze ani chęć gry w konkretnym klubie, choć "pewnie wszystkie czołowe zespoły chciałyby mieć w swoich szeregach jednego z najlepszych napastników świata". Podkreślił, że kierujący Bayernem Uli Hoeness i Karl-Heinz Rummenigge też mają za sobą wspaniałą karierę piłkarską, więc powinni zrozumieć sytuację "Lewego". Niemiecki klub odmówił jednak oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Polskiego piłkarza, który w grudniu 2016 przedłużył kontrakt z Bayernem do 2021 roku, łączono głównie z Realem Madryt, a hiszpańskie media informowały nawet, że uzgodnił już warunki indywidualnej umowy. Później w spekulacjach pojawiły się takie kluby, jak PSG, Chelsea i Manchester United. Niewygodne pytanie do Lewandowskiego. "Będzie prosta odpowiedź" - Tak naprawdę to... czytaj dalej »

Nie chcą puścić i nie chcą sporu

W czwartek magazyn "Kicker" doniósł, że spośród wymienionych klubów, tylko londyńska Chelsea miała złożyć konkretną ofertę za Lewandowskiego - nie podano jednak kwoty. Ujawnił ją za to "Daily Express". Według dziennikarzy angielskiego dziennika, The Blues są w stanie wyłożyć na polskiego napastnika 80 milionów funtów.

"Kicker" dodaje jednak, że stanowisko działaczy Bayernu także jest znane: klub nie chce sporu z 29-latkiem, a jednocześnie nie ma zamiaru pozbywać się swojego najlepszego strzelca. Gazeta dodaje ponadto, że z walki o Polaka wycofał się już Real.

O zamieszanie spowodowane transferem został zapytany na środowej konferencji prasowej sam Lewandowski. - Chcę skupić się na przygotowaniach do mundialu. Kompletnie nie myślę o sprawach klubowych. Od tego mam menedżera - powiedział kapitan Biało-Czerwonych, sugerując tym ostatnim zdaniem, że coś jednak jest na rzeczy.



Berater: Lewandowski will Bayern verlassen - Pole hat noch einen Vertrag bis 2021 #BLhttps://t.co/4665GpxM7n — kicker Bundesliga (@kicker_bl_li) May 30, 2018

W ostatnim czasie Zahavi dwukrotnie miał spotkać się z Lewandowskim. O pierwszym spotkaniu poinformował angielski "The Sun". Do rozmów miało dojść w azjatyckiej restauracji w Monachium. Drugi raz Polak widziany był z agentem już w Warszawie, zanim poleciał do Arłamowa na zgrupowanie reprezentacji.