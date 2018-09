Kibice sprowokowali, "Neymar płaczek" z nich zakpił





Z Neymarem lepiej nie zadzierać. Przekonali się o tym kibice Nimes, którzy wywiesili na mecz z PSG transparent z napisem "Neymar płaczek". Szybko tego pożałowali, bo zmobilizowany Brazylijczyk strzelił gola, a ciesząc się z nich zakpił.

Żeby zrozumieć prowokację fanów beniaminka Ligue 1 musimy cofnąć się do tegorocznego mundialu.

Tam Neymar miał czarować indywidualnym umiejętnościami i poprowadzić Canarinhos do mistrzostwa świata. Jak było pamiętamy - Brazylia odpadła w ćwierćfinale, a sam piłkarz bardziej niż z piłkarskich popisów zapamiętany został jako marnej klasy aktor, symulant i właśnie "płaczek".

I choć od mundialu minęły już ponad dwa miesiące, do gry wróciły europejskie ligi, to we Francji wciąż wraca się do rosyjskich "wyczynów" piłkarza PSG.

Ocierał łzy

Na mecz z paryżanami fani Nimes wywiesili wiele mówiący transparent z napisem "Neymar płaczek", ale tym tylko zmobilizowali Brazylijczyka. Na strzeleniu gola zależało mu chyba jeszcze bardziej niż zwykle.

I kiedy mu się udało, miał chwilę słodkiej zemsty. Rękoma zaczął imitować gest ocierania łez, ruszył w stronę transparentu. Z kolegami cieszył się dopiero tam.



Neymar scored and immediately ran over to celebrate in front of a banner calling him a ”cry baby.” pic.twitter.com/PIgjcFFPHt — ESPN FC (@ESPNFC) 1 września 2018





Gol Neymara otworzył wynik meczu, a kiedy bezpośrednio z rzutu rożnego podwyższył Angel Di Maria wydawało się, że PSG zmiażdży rywala. Ambitny beniaminek zdołał jednak się podnieść i wyrównać na 2:2. Sama końcówka należała do mistrzów Francji i stanęło na 4:2.