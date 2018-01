Kibice wtargnęli na trening i pobili piłkarzy





Do szokującego i skandalicznego zdarzenia doszło w środę w Portugalii. Kibice Vitorii Guimaraes pobili piłkarzy swojej drużyny. Do zajścia doszło podczas porannego treningu, w założeniu zamkniętego dla publiczności.

Vitoria występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii, tzw. Liga NOS.

Dotychczas policji nie udało się zidentyfikować żadnego z grupy około 30 pseudokibiców, którzy zakłócili poranny trening zespołu. Po pobiciu kilku zawodników agresorzy, z których większość była zakamuflowana, opuścili teren klubu.

Zemsta

Według kierownictwa Vitorii Guimaraes chuligani wdarli się na zamknięty trening piłkarzy przez park znajdujący się pomiędzy boiskiem a klubowym parkingiem.



Komentatorzy twierdzą, że pobicie piłkarzy jest zemstą pseudokibiców portugalskiej drużyny za słabe wyniki zespołu w lidze, w której od sześciu meczów nie zdołał sięgnąć po zwycięstwo.

Pistolet przy głowie

Jak powiedział Antonio Silva, działacz sportowy z Lizbony, Vitoria Guimaraes od kilku dekad ma najgroźniejszych kibiców spośród klubów występujących w pierwszej lidze piłkarskiej w Portugalii.



- To nie pierwszy przypadek wtargnięcia pseudokibiców Vitorii na trening swojej drużyny. Przed siedmioma laty chuligani zaatakowali niektórych graczy w podobny sposób podczas inauguracyjnego treningu prowadzonego przez Ruiego Vitorię, który dziś jest szkoleniowcem Benfiki Lizbona - przypomniał Silva.

W przeszłości ofiarą kibiców z regionu miasta Guimaraes padł również inny znany trener piłkarski, Jorge Jesus, aktualny szkoleniowiec Sportingu Lizbona. Podczas treningu drugoligowego SC Freamunde, oddalonego od Guimaraes o 30 km, jeden z kibiców, który wtargnął na boisko, przyłożył do głowy trenera pistolet.

Obniżyli loty

Sezon 2016-17 był udany dla Vitorii. Drużyna zapewniła sobie awans do Ligi Europy po zakwalifikowaniu się do finału Pucharu Portugalii i zajęła 4. miejsca w lidze. Tegoroczne rozgrywki nie należą jednak do najlepszych. Zespół z Guimaraes zajmuje dopiero 9. lokatę w tabeli, a jesienią odpadł z fazy grupowej LE, zajmując w grupie I ostatnią pozycję.