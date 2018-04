Do medalu za tytuł potrzebuje minuty. Kibice proszą, trener idzie w zaparte





Foto: Gil Zetbase / Wikipedia CC BY 4.0 | Video: Reuters PSG znów mistrzem Francji

W klubie jest już dwa lata. Kilka dni temu świętował z nim mistrzostwo, ale nie gra, więc medalu za tytuł nie dostanie. Skłóconemu z trenerem PSG pomocnikowi Hatemowi Ben Arfie próbują pomóc nawet kibice.

Szampany wystrzeliły w weekend po imponującej wygranej 7:1 z poprzednim mistrzem - Monaco. Paryżanie mogli świętować tytuł już na pięć kolejek przed końcem.

Nie każdy otrzyma medal. Według przepisów ligi, mogą na nie liczyć piłkarze, którzy spędzili na boisku przynajmniej minutę. Ben Arfie do tego daleko. Francuz jest od dawna skłócony z Emerym. Po raz ostatni wybiegł na boisko w kwietniu, tyle że ubiegłego roku.

Trener się nie ugnie

Po stronie zawodnika stoją kibice, którzy nakłaniają hiszpańskiego szkoleniowca, żeby chociaż na chwilę wpuścił piłkarza na boisko. Na Twitterze rozpoczęli akcję #HatemChampion. Szanse na jej powodzenie są małe. Emery wydaje się być nieugięty.

Trzecioligowiec ma finał. "Przygotowywaliśmy się 48 dni" Pierwszy raz od... czytaj dalej » - Od roku zna swoją sytuację. W trakcie przerw na robienie transferów nawet mu o tym przypominaliśmy. Nic się nie zmieniło. Wolał zostać i trenować. Jeśli chodzi o mnie, to wybieram zawodników, którym ufam i w których wierzę - powiedział Hiszpan.

Nie wierzy w Świętego Mikołaja

Sam Ben Arfa nie łudzi się, że trener odłoży animozje na bok. W rozmowie z francuskimi mediami mówił o tym agent piłkarza - Michel Ouazine.

- To byłby szlachetny gest. Ale ja w Świętego Mikołaja nie wierzę. To straszne, bo to zawodnik, który kocha ten klub. Wiem jak przeżywał porażki z Barceloną i Realem Madryt w Lidze Mistrzów [PSG odpadało z nimi w dwóch ostatnich edycjach - przyp.red]. Teraz jest bardziej kibicem zespołu niż jego graczem - przyznał Ouazine.

Latem odejdą obaj

Ben Arfa ma ważny kontrakt do końca sezonu. Po nim na pewno odejdzie. Zapewne razem z Emerym, którego nie uratowało mistrzostwo. Oczekiwania w Paryżu były dużo większe. PSG miało podbić Ligę Mistrzów, tymczasem pod wodzą Hiszpana znów nie zdołało awansować nawet do finałowej ósemki. Jego następcą ma być Thomas Tuchel.