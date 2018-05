Race, tańce i śpiewy. Warszawa świętowała mistrzostwo

Kilka tysięcy ludzi świętowało na placu Zamkowym w Warszawie mistrzostwo dla piłkarzy Legii. Nie obyło się bez odpalania rac, gromkich śpiewów, tańców i wspólnego pokazywania "eLki".

W niedzielę piłkarze Legii zapewnili sobie 14. mistrzostwo Polski po meczu z Lechem w Poznaniu. Po ostatnim gwizdku kibice stołecznej drużyny rozpoczęli świętowanie.

"Mistrz, mistrz, Legia mistrz!" - niosło się po stolicy.



Mistrz, mistrz, Legia mistrz! #LEG14pic.twitter.com/rlh45Xig5D — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 20 maja 2018



Dla Ciebie, Sto(L)ico! #LEG14pic.twitter.com/vDnTubNe86 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 20 maja 2018



Dobranoc Państwu. #LegiaMistrzpic.twitter.com/couAn41Qbq — Seweryn Dmowski (@seweryndmowski) 20 maja 2018



Zazdrośćcie ci, którzy tu nie przyszli! A ja idę dalej śpiewać, skakać i nie wiem czy już mówiłam, ale... Legia Mistrz pic.twitter.com/jj2YupEeGZ — Anna Krzesińska (@AnnaKrzesinska) 20 maja 2018





Awantura w Poznaniu

"Oczekuję podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów" "Oczekuję od... czytaj dalej » Niedzielny mecz Legii z Lechem miał niecodzienny przebieg. Legia do 77. minuty prowadziła 2:0, a do obrony tytułu potrzebowała tylko jednego punktu. Wówczas z trybuny zajmowanej przez najbardziej zagorzałych fanów Kolejorza na murawę poleciały race. Sędzia Daniel Stefański przerwał zawody. Kibice Lecha zaczęli napierać na ogrodzenie i kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem na sektor i opanowali sytuację.

Mecz nie został już wznowiony, a Komisja Ligi Ekstraklasy SA w niedzielę wieczorem podjęła decyzję o przyznaniu Legii walkowera. To oficjalnie przypieczętowało zdobycie przez nią tytułu.

Pod pomnikiem Marszałka

Po meczu piłkarze Legii nie mogli odebrać złotych medali i pucharu na stadionie Lecha. Repliki wręczyli im kibice. Taka decyzja podjęta przez władze Ekstraklasy S.A. miała rozwiązać problem poznańskiego klubu, który obawiał się zamieszek na trybunach. Lech i tak przegrał z chuliganami.

Z kolei uszczęśliwieni legioniści wsiedli w samolot i po północy byli w stolicy. Nie rozeszli się jednak do domów, a świętowali swój sukces na ulicach Warszawy. Udali się między innymi pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

"Mistrzostwo na stulecie odzyskania niepodległości!" - napisano na oficjalnym profilu twitterowym Legii.



Mistrzostwo na stulecie odzyskania niepodległości! #LEG14@niepodleglapic.twitter.com/Uk8U2dpxZH — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 20 maja 2018



Legia Warszawa melduję się na @ChopinAirport! #LEG14

Po więcej zapraszamy na nasze Insta Stories pic.twitter.com/rXuWgN2shg — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 20 maja 2018



Oficjalna ceremonia wręczenia piłkarzom mistrzowskiego trofeum i złotych medali odbędzie się w poniedziałek o godzinie 17.30 na Placu Zamkowym.