Kibice Legii odpowiadają prezesowi. "Poziom absurdu", "Towar piłkarzopodobny"





Był list właściciela i prezesa Legii Warszawa do kibiców klubu, jest ich odpowiedź. "Jako ci, którzy z pasji i serca, na dobre i na złe są zawsze z Legią, uważamy, że mamy prawo domagać się rozpoczęcia zmian, które już teraz w naszym pojęciu są niezbędne i konieczne" - zwracają się do Dariusza Mioduskiego.

Właściciel Legii przeprasza i zapowiada cięcia. Stołeczna drużyna zawodzi na całej linii. Czarę goryczy przelała porażka w dwumeczu z mistrzem Luksemburga, oznaczająca odpadnięcie z walki o Ligę Europy.



"Wczoraj zrealizował się czarny scenariusz i niczym nie można tego usprawiedliwić" - pisał wtedy Mioduski . "Czuję rozgoryczenie, złość i wstyd".



Przyznał się do błędów. "Największym było to, że sztab szkoleniowy na nowy sezon oparliśmy na trenerze bez wystarczającego doświadczenia. Porażka w pucharach europejskich to przede wszystkim konsekwencja tej decyzji. Dlatego w ostatnich dniach zatrudniliśmy trenera z dużym, niepodważalnym doświadczeniem i charyzmą. Wierzę, że przywróci naszej drużynie waleczność i charakter, bo tego właśnie brakowało jej najbardziej" - oświadczył.



Obiecał zmiany i cięcia.

"Mamy prawo domagać się zmian"

Kibice odpowiedzieli.



"Szanowny Panie Prezesie,

Nieco ponad półtora roku temu, w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, Legia pokonała Sporting Lizbona. Każdy z nas miał wtedy poczucie, że klub w stulecie swego istnienia znajduje się sportowo w takim miejscu, na jakie zasługuje i rozwija się we właściwym kierunku - zaczynają kibice. - Później doszło do zmian, w wyniku których stał się Pan właścicielem Legii. Z Pańskich ust padały słowa o wielkiej Legii, o wchodzeniu klubu na wyższy poziom. Dziś wiemy, że jedyny wyższy poziom jaki nasz klub osiągnął pod Pana wodzą, to poziom absurdu".

Źródło: PAP/EPA Legia nie dała rady luksemburskiemu Dudelange



Kibice ujawniają, że - mimo głosów o braku merytorycznego i finansowego przygotowania Mioduskiego do udźwignięcia przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie klubu piłkarskiego - od początku dostał od nich czystą kartę.



Wytykają mu zatrudnianie na stanowisku trenera kolejnych dyletantów i amatorów oraz transferowe niewypały, nazywane przez nich "towarem piłkarzopodobnym".



"Dla nas Legia jest pasją i ważnym pierwiastkiem życia, zatem nie możemy dłużej pozostać obojętni, patrząc na degrengoladę i destrukcję, jaką fundują nam dyletanci nie mający pojęcia o podstawach prowadzenia klubu piłkarskiego. O nic innego nam nie chodzi.



Jako ci, którzy z pasji i serca, na dobre i na złe są zawsze z Legią, uważamy, że mamy prawo domagać się rozpoczęcia zmian, które już teraz w naszym pojęciu są niezbędne i konieczne. Postulujemy więc:

- przedstawienie możliwie szczegółowej informacji na temat stanu finansów klubu, wraz z planem na jego dalsze finansowanie

- zatrudnienie kompetentnego prezesa i dyrektora sportowego

- zwolnienie Ivana Kepciji i Tomasza Zahorskiego oraz trenerów przygotowania fizycznego odpowiedzialnych za przygotowanie tzw. piłkarzy do sezonu, jako osób w dużej mierze winnych obecnego stanu rzeczy".

Źródło: legionisci.com List otwarty kibiców Legii