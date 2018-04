Turyn klaszcze, Ronaldo wdzięczny. "Grazie dla wszystkich kibiców Juventusu"





Foto: PAP/EPA/Twitter | Video: PAP/EPA Nawet kibice Juve byli pod wrażeniem gola CR7

Dla takich chwil się gra w piłkę. Gdy Cristiano Ronaldo strzelił fantastycznego gola przewrotką, kibice Juventusu wstali z miejsc i zaczęli bić brawo. - To dla mnie niezapomniana chwila - powiedział po meczu bohater.

Ronaldo strzelił już wiele pięknych goli, ale takiego jak w Turynie chyba jeszcze nigdy. Była 64. minuta pierwszego meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Juventusu z Realem. Portugalczyk otrzymał podanie od Daniego Carvajala, złożył się i genialną przewrotką umieścił piłkę w bramce. Gianluigi Buffon nie miał żadnych szans.

Źródło: PAP/EPA Cudowna przewrotka Ronaldo

- Muszę powiedzieć, że to było fantastyczne. Nie spodziewałem się, że zdobędę taką bramkę. Rozmawiajmy jednak o meczu, bo był świetny. Strzeliliśmy trzy gole przeciwko świetnej drużynie - powiedział po meczu Ronaldo, który już w 3. minucie otworzył wynik. Na 3:0 ustalił go Marcelo.

Kibice Juve docenili

Najwięcej oczywiście mówi się o tym drugim trafieniu i fantastycznej reakcji kibiców na Juventus Stadium. Portugalczyk, powitany w Turynie gwizdami na początku spotkania, po strzeleniu drugiego gola został nagrodzony przez fanów gospodarzy owacją na stojąco.

- Dla mnie była to niezapomniana chwila. Muszę powiedzieć grazie dla wszystkich kibiców Juventusu. To, co zrobili, było niesamowite. Jestem szczęśliwy. Dziękuję. Nigdy w karierze czegoś takiego nie doświadczyłem - stwierdził CR7.



Juventus fans & supporters in the stadium last night gives a standing ovation to Cristiano Ronaldo insane bycycle goal.

Not everyone gets such applause in Allianz stadium (Turin) unless the man is himself Cristiano.#JuveRealpic.twitter.com/oYSkcc7FN3 — Viganesh Tapkirkar (@Vigy_98) April 4, 2018







Dla Portugalczyka, który jako jedyny w historii trafiał w każdym z dziewięciu meczów LM, były to 13. i 14. trafienia w obecnej edycji. Łącznie w tych elitarnych rozgrywkach ma już ich 119.



Not the biggest fan but you have to give thus guy respect. @roxothestache@FernandesNeil Real Madrid, Ronaldo: "Grazie ai tifosi della Juve" https://t.co/9k6LHDDBxh#videomediaset — Canada EH ! (@milan1971) April 3, 2018







Juventus - Real Madryt 0:3 (0:1)

Cristiano Ronaldo (3, 64), Marcelo (72)



Czerwona kartka: Paulo Dybala (Juventus, 66)

Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).