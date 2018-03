Krzyże na boisku i "dopadniemy was wszystkich"





Po blamażu z Bayernem ponure nastroje w Hamburgu. Niektórzy kibice HSV stracili cierpliwość i zamiast wsparcia mają dla swoich piłkarzy groźby.

Historyczny Lewandowski. Hat-trick i pudło z karnego Bayern... czytaj dalej » Bayern rozbił u siebie HSV 6:0, w czym spory udział miał Robert Lewandowski, autor trzech goli.



Hamburczycy nie wygrali od 13 kolejek i pewnie zmierzają do drugiej ligi. Czyli coś, czego ten klub jeszcze nie przeżył. HSV gra w Bundeslidze nieprzerwanie od 1963 roku, od momentu założenia rozgrywek. Z 18 punktami zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

"Odrażająca akcja"

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. W sobotę wieczorem na boisku treningowym stanęły symboliczne krzyże. Pojawił się także transparent z jakże znaczącym zdaniem: "Wasz czas się skończył, dopadniemy was wszystkich".



"Bild" nazywa to "odrażającą akcją", a o kibicach pisze, używając cudzysłowu.



Klub zgłosił sprawę policji, zwiększono też siły ochrony w ośrodku treningowym.



Zespół miał odlecieć do Hamburga o godz. 21.30.





Nach dem 0:6-Desaster in München hängten Unbekannte dieses Geschmacklos-Plakat am HSV-Trainingsplatz auf.

„EURE ZEIT IST ABGELAUFEN! WIR KRIEGEN EUCH ALLE!“ #hsvpic.twitter.com/dF5McTyTR9 — BILD Hamburger SV (@BILD_HSV) 10 marca 2018