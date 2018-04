Ochrona przysnęła, kibic ruszył do Ribery'ego. "Brzydkie sceny"





Foto: PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA | Video: PAP/EPA Za Bayernem trudny wieczór na Allianz Arenie

Z pewnością nie tak zakończenie środowego wieczoru wyobrażali sobie piłkarze Bayernu. Robert Lewandowski i spółka przegrali w Monachium z Realem Madryt 1:2. Po końcowym gwizdku nie popisali się też stadionowi stewardzi, którzy pozwolili wbiec na murawę kilku kibicom.

Surowe oceny Lewandowskiego. "W takich meczach jest go za mało" To nie był mecz... czytaj dalej » Kiedy rozbrzmiał ostatni gwizdek, po Allianz Arenie rozniósł się jęk zawodu. Kilku niesfornych fanów przedarło się na murawę. Bliskie spotkanie z jednym z nich zaliczył Franck Ribery. Jakie intencje miał intruz, do końca nie wiadomo.

Rajd przez pół boiska

Odziany jedynie w szorty fan dość długo był dla miejscowych służb nieuchwytny. Dobiegł do Francuza i szarpał go za koszulkę.

Za chwilę do kibica dopadli w końcu stewardzi, którzy zdecydowanie powalili go na murawę. Na szczęście skończyło się tylko na scenach rodem z zapaśniczej maty. Francuz - jeden z najlepszych piłkarzy Bayernu w środowym spotkaniu - był nieco w szoku.

Źródło: PAP/EPA/LUKAS BARTH Ochrona w końcu dopadła intruza

"Brzydkie sceny"

Całej sytuacji nie wychwyciły kamery telewizyjne. Sprawę nagłośniły gazety, a "Tageszeitung" pisał o "bardzo brzydkich scenach", krytykując ochronę i dając do zrozumienia, że zaistniała sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Spacyfikowany kibic kolejnego meczu na żywo nie zobaczy długo, jeśli w ogóle.



Ein Flitzer, der den Namen auch verdient.... #FCBRMApic.twitter.com/hoaBwKaQd2 — Heiko Niedderer (@itstheicebird) 25 kwietnia 2018

Bayern przegrał i mocno oddalił się od awansu do finału Champions League. Na pozbieranie się mistrzowie Niemiec mają sześć dni - rewanż w Madrycie zagrają 1 maja.