Kibic zabrał gola Ronaldo. A mógł być kolejny wyczyn





Kiedy w końcówce finału Ligi Mistrzów Cristiano Ronaldo ruszył sprintem na bramkę Liverpoolu, wydawało się, że może strzelić swojego pierwszego gola w meczu i ustalić wynik na 4:1. Portugalczykowi przeszkodził jednak kibic, który wbiegł na boisko.

Ronaldo jak zwykle bardzo zależało na tym, aby wpisać się na listę strzelców. W ubiegłym roku zdobył dwie bramki w finale z Juventusem, trafiał też z Atletico w 2014 roku i jeszcze w barwach Manchesteru United przeciwko Chelsea w 2008. Gol w czwartym finale byłby wyjątkowym wyczynem.

Dopadli go ochroniarze

W sobotę Portugalczyk był mniej widoczny, ale i tak miał swoją szansę na gola. Działo się to już w doliczonym czasie gry, przy wyniku 3:1 dla Królewskich.

Ronaldo popędził z piłką na bramkę Lorisa Kariusa. Niestety, w tym samym czasie w jego stronę zaczął biec jeden z fanów, który wdarł się na boisko. Śmiałek nie zdołał dogonić Portugalczyka, bo wcześniej dopadli go ochroniarze i rzucili na murawę. Ronaldo gola nie mógł już strzelić, bo sędzia przerwał grę, w związku z intruzem na boisku.

Portugalczyk był wściekły. Mógł już jednak tylko bezradnie gestykulować.

Cristiano Ronaldo po raz szósty z rzędu został królem strzelców Ligi Mistrzów. Zakończył sezon z 15 trafieniami. Pięć miał Robert Lewandowski z Bayernu Monachium.



Pitch invader stops Ronaldo on the counter attack in the last minute #UclFinalpic.twitter.com/VAwg7HtPmt — Transfer News (@TransferBibIe) 26 maja 2018