Niechciani bohaterowie. Piękne chwile Navasa i Benzemy





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Real znów w finale Ligi Mistrzów

Keylor Navas i Karim Benzema. Gdyby nie oni, Realu Madryt nie byłoby w finale Ligi Mistrzów. Bohaterami rewanżu z Bayernem Monachium zostali zawodnicy, po których odejściu jeszcze niedawno w Madrycie by nie płakano.

W przyszłym roku minie dziesięć lat od kiedy Benzema trafił do Realu. Tyle samo czasu na Bernabeu spędził Cristiano Ronaldo. Dłuższy staż ma tylko Sergio Ramos. Francuz zawsze pozostawał w cieniu CR7, miewał lepsze i słabsze występy. Poniżej pewnego poziomu jednak nie schodził. Niemal zawsze gwarantował co najmniej dwadzieścia bramek w sezonie. W sumie uzbierał ich już prawie dwieście.

Wiara Zidane'a

Historyczny Real, wielki Zidane. Nikt tak nie zdominował Ligi Mistrzów Real uwielbia... czytaj dalej » Obecne rozgrywki są jego najgorszymi na Bernabeu. Nie bronią go już nawet liczby, trafia jedynie w co czwartym spotkaniu. Przed dwumeczem z Bayernem szans na awans hiszpańscy kibice jeszcze bardziej upatrywali w geniuszu Ronaldo.

Rzeczywistość spłatała im figla. Francuz rozprawił się w rewanżu z niemieckim zespołem, tymczasem Portugalczyk, tak jak w Monachium, był niemal niewidoczny. Zwycięzcą jest nie tylko Benzema, ale też trener Zinedine Zidane, który cały czas wierzył w swojego rodaka. Nie rozliczał go z bramek, ale z pracy jaką wykonuje na boisku, z pracy która, jeśli chodzi o napastników, ostatnio jest jego zdaniem coraz mniej doceniana.

- Dla mnie Benzema jest najlepszy, zdecydowanie najlepszy. Bo futbol to gra drużynowa, a Karim jest jednym z najlepszych w grze zespołowej. I za to go cenię. Zamierzam bronić go aż do śmierci – przyznał niedawno "Zizou".

Źródło: PAP/EPA / Rodrigo Jimenez Benzema wykorzystywał błędy Bayernu

Real zagra w finale trzeci raz z rzędu. Trzeci raz z rzędu w najważniejszym meczu sezonu w bramce Królewskich stanie Navas.

Kostarykanin ma 31 lat - jak na golkipera niewiele. Większych wpadek nie zalicza, jego kredyt zaufania u kibiców jest większy niż w przypadku Benzema. Mimo to w mediach wciąż pojawiają się doniesienia, że Real szuka bramkarza młodszego, tak zwanego na lata tak jak swego czasu było to w przypadku Ikera Casillasa.

Na doniesieniach zazwyczaj się kończy. Koniec Navasa na Santiago Bernabeu tak naprawdę tylko raz był blisko. Jesienią 2015 roku Królewscy dopinali przenosiny Davida de Gei z Manchesteru United, Kostarykanin miał powędrować w drugą stronę na zasadzie wymiany. Na drodze stanęły formalności związane z zamknięciem okienka transferowego.

Nowa fryzura, nowy bramkarz?

Navas został i w kolejnych latach w koszulce Realu dwa razy zdobywał Ligę Mistrzów. Na transferowe plotki się uodpornił. - Transfer bramkarza? Real właśnie kupił nowego. Patrzcie, przecież ściąłem przecież włosy - śmiał się we wtorek po meczu z Bayernem, podczas którego pobił rekord Ligi Mistrzów pod względem skutecznych interwencji w meczu fazy pucharowej.



8 - Keylor Navas made eight saves against Bayern Munich, his highest tally in a Champions League knock-out game. Hero. pic.twitter.com/9wpwW0Qpb6 — OptaJose (@OptaJose) 1 maja 2018





W finale Real zagra z Liverpoolem lub Romą. W pierwszym meczu tych drużyn angielski zespół zwyciężył u siebie 5:2. Rewanż w środę.

Real Madryt - Bayern Monachium 2:2 (1:1).



Pierwszy mecz: 2:1. Awans: Real Madryt.