Wielka wymiana w bramce Chelsea. Kolejny rekord transferowy

Transferowe szaleństwo Chelsea Londyn. The Blues wpłacili 80 mln euro klauzuli i pozyskali z Athletiku Bilbao Kepę Arrizabalagę, czym pobili transferowy rekord, jeśli chodzi o bramkarza. Z klubu odchodzi natomiast Thibaut Courtois.

To kolejny tego lata rekord kwoty zapłaconej za golkipera. Niespełna trzy tygodnie temu Liverpool wyłożył 75 mln euro za Alissona Beckera z Romy. Brazylijczyk z miana najdroższego bramkarza świata nie cieszył się długo.

Długi kontrakt

W środowy wieczór The Blues poinformowali o pozyskaniu Arrizabalagi, którego klauzula wykupu z Athletiku wynosiła 80 mln. Z 23-latkiem podpisano długi, bo aż siedmioletni kontrakt. Nowy nabytek londyńczyków w Primera Division zagrał 53 mecze. Jest także reprezentantem Hiszpanii.

- To bardzo ważna decyzja dla mnie, mojej kariery i mojego życia prywatnego. Wiele rzeczy przyciągnęło mnie do klubu - tytuły, które wygrał, inni zawodnicy, miasto, angielska Premier League. Cała kumulacja spraw. Jestem bardzo szczęśliwy, że Chelsea mi zaufała - przyznał Kepa po podpisaniu umowy.



Kepa is a Chelsea player! #WelcomeKepapic.twitter.com/Tt2kLIOqU8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 sierpnia 2018





Courtois do Realu

CFC pozyskała Baska ledwie kilka godzin po tym, jak poinformowała, że zaakceptowała ofertę Realu Madryt za dotychczasowego bramkarza numer jeden, Courtoisa. 26-letni Belg po przejściu testów medycznych ma podpisać z Królewskimi sześcioletni kontrakt.



Hiszpańskie media donoszą, że Real zapłaci 35 mln euro, a także na jeden sezon wypożyczy do londyńskiej ekipy chorwackiego pomocnika Mateo Kovacicia.



Courtois od 2011 roku zagrał w 154 meczach Chelsea, a w 58 zachował czyste konto. W drużynie narodowej natomiast wystąpił w 65 spotkaniach. W ostatnich mistrzostwach świata w Rosji Belgia zajęła trzecie miejsce.



We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 sierpnia 2018