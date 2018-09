Amerykanka oskarża Ronaldo o gwałt. "Tłumaczył, że jest dobrym facetem"





Cristiano Ronaldo w tarapatach. Amerykanka Kathryn Mayorga złożyła pozew cywilny przeciwko portugalskiemu piłkarzowi, w którym oskarża go o gwałt. W rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel" postanowiła odsłonić kulisy spotkania z CR7.

Sprawa nie jest nowa. Reporterzy magazynu ujawnili ją w zeszłym roku. Dotyczy wydarzeń z nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku. To był gorący okres dla Ronaldo, który kilkanaście dni później zostanie bohaterem rekordowego transferu z Manchesteru United do Realu Madryt. Tego konkretnego dnia przebywał na urlopie w Las Vegas. Nie był sam, towarzyszyli mu brat oraz kuzyn.



Jeden mecz zawieszenia dla Cristiano Ronaldo Zawieszenie... czytaj dalej » Piłkarz bawił się w jednym z klubów nocnych. Tam spotkał Mayorgę, wtedy 26-letnią piękność. Wydarzenia z nocy sprawiły, że Amerykanka następnego dnia była już na policji, żeby zgłosić sprawę i oskarżyć Ronaldo o gwałt.



Do pracy ruszyli wtedy prawnicy Portugalczyka, którzy w 2010 roku zawarli ugodę z kobietą. Według informacji niemieckiej gazety, Ronaldo zapłacił jej 375 tysięcy dolarów. Za wycofanie oskarżeń, słowem, za milczenie.

"Padł na kolana"

Mayorga milczenie przerwała po dziewięciu latach. Za podpisanie tamtej ugody ma pretensje do siebie, więc zdecydowała się złożyć pozew cywilny przeciwko Ronaldo, dziś gwiazdorowi Juventusu. 32-stronicowy dokument wpłynął do sądu w Nevadzie 27 września.



Według jej relacji w "Der Spiegel", feralnej nocy piłkarz ją zgwałcił. Wersja Ronaldo jest inna. On uważa, że kobieta uprawiała z nim seks dobrowolnie.



- Padł na kolana. Tłumaczył, że w 99 procentach jest dobrym facetem i nie wie, co dzieje z tym jednym procentem - opowiadała 34-letnia kobieta. Po stosunku Ronaldo miał zacząć przepraszać i zapytać również, czy ją bolało.



Portugalczyk milczy. Na pytania niemieckiej gazety dotyczące sprawy nie odpowiedział. "Der Spiegel" dotarł jednak do wersji przedstawionej przez Ronaldo jego prawnikom w mailach. Są dwie, do tego wykluczające się. We wrześniu 2009 roku zawodnik przyznał, że Mayorga "wielokrotnie mu odmawiała", zaś w grudniu przekonywał, że nie zmusił jej do seksu, sama się zgodziła.



