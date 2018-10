Katastrofa helikoptera właściciela angielskiego klubu

W pobliżu stadionu Leicester City rozbił się helikopter. Według angielskich mediów, należał on do właściciela klubu. Nie wiadomo, czy miliarder Vichai Srivaddhanaprabh był na pokładzie maszyny.

Do katastrofy doszło w pobliżu stadionu King Power Stadium w Leicester, na którym wcześniej odbył się mecz 10. kolejki Premier League. Leicster City podejmował tam West Ham United.

Według brytyjskich mediów, rozbity helikopter należy do 61-letniego właściciela "Lisów", Vichaia Srivaddhanaprabhy. Nie wiadomo, czy dysponujący wycenianym na 4,9 miliarda dolarów majątkiem mężczyzna znajdował się na pokładzie maszyny.

Zamieszczone w internecie zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia pokazują potężny pożar na parkingu w pobliżu stadionu.



Leicester City owner’s helicopter crashes in car park after match https://t.co/M0CQbLuD7M — The Guardian (@guardian) 27 października 2018



'Helicopter crash' outside Leicester City stadium https://t.co/lfMBuEQSbe — Sky News (@SkyNews) 27 października 2018

Jak pisze portal telewizji Sky News, tradycją od lat jest to, że po każdym meczu do helikoptera należącego do właściciela klubu wsiada wielu znanych gości, często z samym Srivaddhanaprabhą, i pilot podnosi maszynę z murawy stadionu.

Sobotni mecz Leicester City z West Ham zakończył się remisem 1:1. W bramce gości, grających od 38. minuty w dziesiątkę, wystąpił Łukasz Fabiański.

Leicester City zdobyło mistrzostwo Anglii w 2016 roku. Miliarder jest właścicielem klubu od 2010 roku.