Bramkarz Leicester o katastrofie helikoptera: to wspomnienie zostanie ze mną na zawsze





Stał na murawie King Power Stadium, kiedy szef klubu odlatywał z niej helikopterem. Niedługo po starcie maszyna runęła, katastrofy nie przeżyła żadna z pięciu osób będących na pokładzie. - Niestety, to wspomnienie zostanie ze mną na zawsze - mówi bramkarz Leicester City, Kasper Schmeichel.

Minuta ciszy i gol dla zmarłego właściciela. "Spoczywaj w pokoju, Vichai" Piłkarze... czytaj dalej » Vichai Srivaddhanaprabha helikopterem opuszczał boisko po każdym meczu swojej drużyny. Tak samo było 27 października, po remisie 1:1 z West Ham United.



- Machałem do niego na pożegnanie - wyznał 32-letni Duńczyk po sobotnim spotkaniu z Cardiff, wygranym przez Lisy 1:0.

Każdy dostaje wsparcie

Widział potem, jak doszło do tragedii. - Niestety, to wspomnienie zostanie ze mną na zawsze. Dostaję wsparcie, którego potrzebuje. Każdy z nas je dostaje - wyjaśnił.



Schmeichel był w delegacji klubu, która w niedzielę uczestniczyła w Bangkoku w ceremonii pogrzebowej Srivaddhanaprabhy. Rozpoczęte w sobotę uroczystości zgodnie z buddyjskim rytuałem mające trwać tydzień. Piłkarze do Anglii wrócą we wtorek, by szykować się do kolejnych spotkań.



Vichai Srivaddhanaprabha miał 60 lat. Angielski klub przejął w 2010 roku, po czterech sezonach cieszył się z awansu do Premier League, a po dwóch kolejnych - z mistrzostwa kraju.



Tajlandczyk, którego majątek wyceniany jest na 4,9 miliarda dolarów, miał świetny kontakt z kibicami, a także utrzymywał bliskie relacje z piłkarzami. Był również znany jako filantrop, regularnie wspierający inicjatywy społeczne na terenie miasta. Finansowo pomógł miejscowemu szpitalowi, nie skąpił pieniędzy również na wydział medyczny tamtejszego uniwersytetu.

