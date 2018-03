Komisja zdecydowała. Nietypowa kara po burdach w Gliwicach





Walkower dla Górnika i jednocześnie minus trzy punkty za prowokacyjne zachowanie kibiców - to sankcje nałożone przez Komisję Ligi Ekstraklasy po przerwanych w sobotę śląskich derbach w Gliwicach.

Mecz Piast - Górnik został przerwany w 80. minucie przy stanie 1:0, kiedy grupa miejscowych kibiców zniszczyła część ogrodzenia i wbiegła na murawę. Wcześniej w sektorze gości podpalono emblematy Piasta. Na boisku pojawili się policjanci, także na koniach i z psami. Kilku pseudokibiców zostało wyprowadzonych ze stadionu.

Źródło: Marzena Bugała-Azarko/Polska Press/East News Kibice Piast zdemolowali ogrodzenie własnego stadionu

Dopiero wizyta na trybunie szalikowców kapitana gospodarzy Gerarda Badii i bramkarza Jakuba Szmatuły oraz jego prośby uspokoiły atmosferę. Policjanci zostali na murawie, a po 38 minutach zapadła decyzja o zakończeniu spotkania przed czasem. Zatrzymania po burdach w śląskich derbach Siedem osób... czytaj dalej »

Zaostrzone kary

Choć gliwiczanie zaapelowali do lokalnego rywala o dokończenie meczu na ich koszt, to decydujące zdanie w tej sprawie miała Komisja Ligi Ekstraklasy SA która w poniedziałek zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu. O tym co ustaliła, poinformowała wieczorem.

"Mecz został zweryfikowany jako walkower na korzyść gości, ale jednocześnie trzy punkty zostały odjęte Górnikowi" - napisano w oświadczeniu Komisji Ligi.

Już w niedzielę nałożono na gliwicki klub środek zapobiegawczy - zakaz wejścia na najbliższy mecz domowy dla wszystkich osób, które w czasie sobotniego spotkania znajdowały w czterech sektorach na trybunie za bramką. W poniedziałek tę karę zaostrzono.

"Dodatkowo na Piasta Gliwice nałożono karę zakazu organizacji wyjazdu grupy kibiców na sześć kolejnych meczów oraz na dwa kolejne mecze z Górnikiem w Zabrzu, a także karę finansową w wysokości 80 tysięcy złotych" - napisano.

Na decyzję Komisji Ligi wpływ miały działania, jakie Piast podjął w stosunku do sprawców. Klub zidentyfikował bowiem kilkadziesiąt osób biorących udział w zajściu. Na osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia na stadionie, zostaną nałożone klubowe zakazy wstępu na imprezy masowe oraz będą wobec nich złożone pozwy o naprawienie szkód. Do końca obecnego sezonu zamknięte zostaną sektory za bramką (tam gdzie doszło do zajść).

Piast prowadził do momentu przerwania spotkania

Za prowokacyjne zachowanie swoich fanów ukarano Górnika zakazem organizacji wyjazdu grupy kibiców na sześć kolejnych meczów i na dwa kolejne spotkania z Piastem w Gliwicach oraz karą finansową w wysokości 40 tysięcy złotych. Fani Górnika, którzy w trakcie meczu z Piastem znajdowali się w sektorze gości, nie będą mogli wejść na trzy kolejne mecze domowe swojego zespołu. Poza tym Górnik został ukarany odjęciem trzech punktów.

"Komisja dostrzegła, że zachowanie kibiców Piasta nastąpiło na skutek prowokacji ze strony kibiców gości. Orzeczona kara o docelowym odjęciu trzech punktów ma mieć skutek prewencyjny i ma to być wyraźny sygnał, że Komisja Ligi nie będzie tolerować prowokacyjnych zachowań chuligańskich ani takich, które miałyby na celu wypaczenie wyniku sportowego" - tłumaczył przewodniczący Komisji Ligi Zbigniew Mrowiec.



Klub z Zabrza poinformował w poniedziałek wieczorem, że czeka na pisemne uzasadnienie werdyktu Komisji Ligi i na pewno złoży apelację do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.