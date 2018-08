Walczy o uniknięcie służby wojskowej. Nie mógł patrzeć na rzut karny





Heung-Min Son z Tottenhamu za nic nie chce iść w kamasze. Jednym z warunków jest wygrana Korei Południowej w igrzyskach azjatyckich. Jego zespół był bliski odpadnięcia w ćwierćfinale z Uzbekistanem, ale wykaraskał się rzutem karnym w 118. minucie. Napastnik nie mógł na to patrzeć.

W ojczyźnie Sona służba trwa od 21 do nawet 36 miesięcy, w zależności od rodzaju sił zbrojnych. Obowiązkowa jest dla każdego mężczyzny przed ukończeniem 28. roku życia. 26-letni Son do lipca przyszłego roku może dostać powołanie. Miałby wtedy z głowy dwa sezony.

Koreański rząd zwalnia ze służby tylko wybitnych sportowców, którzy reprezentują kraj na wielkich imprezach. I - co najważniejsze - odnoszą sukcesy. Na ostatnim mundialu w Rosji Koreańczycy z napastnikiem Kogutów w składzie nie wyszli z grupy, choć zszokowali świat sensacyjną wygraną nad mistrzami świata Niemcami, pozbawiając ich szans na awans. To nie wystarczyło.

Szansą dla największej futbolowej gwiazdy kraju są rozgrywane od 1951 roku igrzyska azjatyckie, w których grają głównie zawodnicy do lat 23. Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 2.0) Son uniknie służby?

Jeszcze dwa mecze...

W fazie grupowej Son i spółka wygrali 6:0 z Bahrajnem i 1:0 z Kirgistanem oraz przegrali z Malezją 1:2. W 1/8 finału nie dali szans Iranowi, zwyciężając 2:0.

W ćwierćfinale czekał Uzbekistan. I walka cios za cios.

Na gole piłkarzy w czerwonych koszulkach rywale dwukrotnie odpowiadali tym samym. W 56. minucie sami wyszli na prowadzenie 3:2. Koreańczycy byli w opałach, ale wyrównali kwadrans przed końcem.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tam walka o uniknięcie konkursu jedenastek i - dla Sona - powołania do służby. Dwie minuty przed końcem Korea doczekała się karnego. Napastnik Tottenhamu nie chciał jednak brać na siebie odpowiedzialności. Zgłosił się Hwang Hee-Chan. A co w tej chwili robił Son? Odwrócił się - za duży stres.

Kolega wygrał tę próbę nerwów. Skończyło się 4:3 i awansem do półfinału. Tam Koreańczycy zmierzą się z Wietnamem, który w ćwierćfinale pokonał po dogrywce Syrię 1:0. Gdyby Sonowi i spółce nie powiodło się w kolejnej fazie, wówczas napastnik występujący w Anglii będzie miał jeszcze jedną szansę, by nie pójść w kamasze - w Pucharze Azji.



