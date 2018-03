Karny, którego nie było. I po Milanie





Milan gonił, strzelił gola na 1:0 i potrzebował jeszcze jednego, by doprowadzić do dogrywki. Nie doprowadził, bo do akcji wkroczył sędzia.

Kolejny Polak pożegnał się z Ligą Europy Dobry wynik w... czytaj dalej » W pierwszym meczu 1/8 Ligi Europy Milan przegrał na własnym terenie z Arsenalem 0:2. W rewanżu - choć przeważali miejscowi - bliski był wyrównania rywalizacji, po bramce zdobytej przez Hakana Calhanoglu w 35. minucie.

Nie zaplątał się we własne nogi

Chwilę potem akcja przeniosła się na drugą stronę boiska. Danny Welbeck wpadł w pole karne gości z Mediolanu. Nie został podcięty przez biegnącego obok Ricardo Rodrigueza, nie został przez niego popchnięty, nie zaplątał się we własne nogi – nic z tych rzeczy. Wyglądało nawet na to, że przez moment zastanawiał się, czy upaść, czy nie.

Padł jak długi, a sędzia – pan Jonas Eriksson - odgwizdał jedenastkę, w co gracze z Mediolanu nie mogli w to uwierzyć. Piłkę ustawił Welbeck, kilka godzin wcześniej powołany do kadry Anglii na towarzyskie spotkania z Holandią i Włochami - i pokonał Gianluigiego Donnarummę.

Cały plan Milanu runął. Arsenal wygrał to spotkanie 3:1 i awansował do ćwierćfinału.

O dziwo na porażkę spokojnie zareagował żywiołowy zazwyczaj trener Milanu Gennaro Gattuso. – Piłkarze popełniają błędy, może go popełnić i sędzia – skomentował decyzję Erikssona o rzucie karnym.

Źródło: PAP/EPA Welbeck leży, sędzia odgwizduje rzut karny