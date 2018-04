Benzemie nie podoba się Marsylianka. "Moją ojczyzną jest Algieria"





Karim Benzema, mimo słabszego sezonu, wciąż zaliczany jest do grona najlepszych napastników świata. Usilnie pracuje też na łatkę kontrowersyjnego. Kolejny wyraz dał temu, udzielając wywiadu hiszpańskiemu wydaniu "Vanity Fair". - Moją ojczyzną jest Algieria - wypalił były reprezentant Trójkolorowych.

Na piłkarski szczyt wdrapał się w 2009, kiedy podpisał kontrakt z Realem Madryt. W Hiszpanii - do sezonu 2015/2016 - swoje robił, bo rok po roku plasował się w czołówce klasyfikacji strzelców. Królewskim wydatnie pomagał w zdobywaniu kolejnych pucharów.

Na boisku Francuzowi wszystko układało się zatem doskonale. Gorzej było poza nim, a media na Półwyspie Iberyjskim raz po raz donosiły o kolejnych jego problemach. Od formy fizycznej, przez wypadki samochodowe, aż po skandale seksualne.

Czuje się Algierczykiem

I to właśnie seksafera z 2015 roku zakończyła jego karierę w reprezentacji Francji. Został z niej usunięty po tym, jak szantażował kolegę z kadry. Od Mathieu Valbueny żądał 150 tys. euro za niepublikowanie materiału wideo z jego udziałem.

Teraz za sprawą wywiadu dla "Vanity Fair" temat występów Benzemy w kadrze powrócił. Wypowiedzi napastnika mogą być dla kibiców Tricolores szokujące. I bolesne.

Do medalu za tytuł potrzebuje minuty. Kibice proszą, trener idzie w zaparte W klubie jest już... czytaj dalej » - Dlaczego nie śpiewam hymnu? Ponieważ Marsylianka opowiada o wojnie, co bardzo mi się nie podoba. W reprezentacji Francji grałem tylko ze względów sportowych. Moją ojczyzną jest Algieria - wypalił.

We francuskiej kadrze już grać nie planuje, ale furtki ostatecznie sobie nie zamyka. Co w swoim mniemaniu miałby zrobić, żeby ponownie zagrać w narodowych barwach? - Ja? Teraz? Nic. Mam już 30 lat i dwójkę dzieci. Żyję sobie spokojnie tutaj (w Madrycie - red.). Jak mnie potrzebują, to wiedzą, gdzie mnie szukać - powiedział.

Licznik napastnika w reprezentacji Francji zatrzymał się na 87 meczach i 27 golach. W tym sezonie zaliczył w barwach Realu 38 spotkań. Na listę strzelców wpisał się zaledwie dziewięć razy.

Perez jak członek rodziny

W obszernym wywiadzie Benzema sporo miejsca poświęcił również prezydentowi Realu Florentino Perezowi. Nie boi się mówić, że jest on dla niego jak członek rodziny. - Spotkanie takiego człowieka było marzeniem. On jest spokojny i bardzo sympatyczny - mówi i przywołuje seksaferę z 2015 roku.

- Kiedy doszło do tej sytuacji z Valbueną, po spędzeniu dnia w areszcie wróciłem do Madrytu bardzo smutny. Florentino czekał na mnie w Valdebebas (siedziba klubu - red.) i obdarował mnie całą swoją sympatią - mówi.

W trwającym sezonie Real pozostał w grze o tylko jedno już trofeum. Za to to najważniejsze - Ligę Mistrzów. W półfinale Królewscy zmierzą się z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego.



