Kanapa i telewizor na murawie. Niecodzienne pożegnanie gwiazdy





Foto: PAP/EPA Wesley Sneijder pożegnał się z kadrą

Ma za sobą 134 mecze w narodowych barwach, w których zdobył 31 bramek. Więcej nie będzie - w czwartkowy wieczór Holender Wesley Sneijder zakończył reprezentacyjną karierę.

Trwała 15 lat, od kwietnia 2003 roku. Ten ostatni mecz odbył się na Johan Cruijff Arenie w Amsterdamie.

Nawet roślinność doniczkowa

34-letni Sneijder grał w wyjściowym składzie, zmieniony został w 62. minucie. Holandia w towarzyskim spotkaniu pokonała gości z Peru 2:1.



Niecodzienne pożegnanie odbyło się po ostatnim gwizdku.



Na murawie pojawiła się kanapa, telewizor, stoliki, a także kwiaty w doniczkach. Wszystko po to, by powstały naprędce "pokój", był choć w miarę przytulny.



Potem zaproszono do niego bohatera wieczoru z rodziną. Państwo Sneijderowie wygodnie się rozsiedli i wysłuchali w telewizji nagranych wcześniej wiadomości od kolegów Wesleya, z którymi biegał po boiskach całego świata.

A teraz chcieli mu za to podziękować.

Źródło: PAP/EPA Sneijder zagrał po raz ostatni w narodowych barwach