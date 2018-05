Trenerzy zdecydowali. Wilczek najlepszy





Niedawno był bohaterem finału Pucharu Danii, teraz został doceniony przez wszystkich trenerów ligi duńskiej - ostatnie tygodnie należą do Kamila Wilczka. Napastnik Broendby wygrał plebiscyt na najlepszego piłkarza rundy.

Liczby mówią wszystko. 11 goli w wiosennych meczach, 20 licząc cały sezon - tak udanych miesięcy Wilczek w swojej karierze jeszcze nie miał. Nic dziwnego, że polskiego napastnika doceniają koledzy, media i trenerzy. Polak dał puchar swojej drużynie. Kibice śpiewali o nim piosenki Który to już raz... czytaj dalej »

Nagroda całej drużyny

W głosowaniu wzięło udział czternastu szkoleniowców w Superlidze. Najwięcej punktów zebrał Wilczek (45 na 65 możliwych), który jako pierwszy piłkarz Broendby od 2005 roku wygrał ten plebiscyt. 30-latek wyprzedził nie byle kogo, bo reprezentantów Danii napastnika FC Kopenhagi Viktora Fischera (o jeden punkt) i pomocnika FC Midtjylland Jakoba Poulsena (o 18).

- To dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ trenerzy innych klubów dużo czasu poświęcają na analizę gry przeciwnika, dzięki czemu mają świetny przegląd wszystkich piłkarzy w lidze. Jestem niesamowicie wdzięczny kolegom, których mam w składzie. Ta nagroda należy także do nich - mówi Wilczek, cytowany przez jeden z najpoczytniejszych dzienników w Danii "Tipsbladet". Na dwie kolejki przed końcem sezonu jego Broendby jest liderem tabeli.

Czy jego świetny dorobek strzelecki przełoży się na powołanie do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata? Póki co napastnik znalazł się w szerokiej, 35-osobowej kadrze Adama Nawałki. W piątek lista zostanie uszczuplona do 28 nazwisk. 4 czerwca zaś zostanie ogłoszona ostateczna 23-osobowa kadra, która poleci do Rosji.



Stort tillykke til Kamil Wilczek med titlen som forårets profil i #sldk. Eller som man siger i Polen: "wielkie gratulacje, Kamil". #KamilTilVMhttps://t.co/0nkhx95wvI — Johan Moesgaard (@JohanMoesgaard) May 17, 2018