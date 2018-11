Grosicki odżył w klubie. Został graczem meczu





Kamil Grosicki odzyskuje formę na Wyspach. Pomocnik reprezentacji Polski był najlepszym zawodnikiem meczu z West Bromwich Albion. Jego Hull City zwyciężyło 1:0.

30-letni Grosicki co prawda nie asystował przy golu Fraizera Campbella, ale przez cały mecz szalał na skrzydle. Boisko opuścił w 94. minucie. Do domu zabrał butelkę szampana, którą tradycyjnie otrzymuje najlepszy piłkarz spotkania.



W sobotni wieczór Hull wygrało drugi mecz z rzędu. Sytuacja drużyny Polaka wciąż jest zła. W tabeli zajmuje 23. miejsce, oznaczające spadek do trzeciej ligi angielskiej.



3 points #manofthematch@HullCitypic.twitter.com/gOqSHY9sAd — TurboGrosik (@GrosickiKamil) 3 listopada 2018

Transferowe zamieszanie

Dopiero od połowy września Grosicki zaczął grać regularnie w Hull. Wciąż pozostaje bez bramki lub asysty. Do klubu wrócił późno ze względu na udział w mistrzostwach świata. Później za wszelką cenę walczył o transfer. Gdy w Turcji dogadywał szczegóły kontraktu z Bursasporem, nagle pojawiła się oferta ze Sportingu Lizbona. Reprezentant Polski był zdecydowany na tę drugą opcję, ale Anglicy nie doszli do porozumienia z Portugalczykami.



- Poleciałem tam, przeszedłem testy medyczne i wszystko wskazywało na to, że podpiszę kontrakt. Nie byłem jednak w stu procentach pewien, czy to dobry wybór. W tamtym okresie nie było jednak lepszych opcji. W ostatniej chwili pojawiła się oferta z Portugalii, ale niestety kluby nie dogadały się i transfer upadł - tłumaczył piłkarz w rozmowie z TVN24.



Grosicki nie został powołany na wrześniowe zgrupowanie kadry. Selekcjoner Jerzy Brzęczek wezwał go dopiero miesiąc później na mecze z Portugalią i Włochami w Lidze Narodów.



- Kilka razy rozmawiałem z trenerem. Powiedział, że widzi mnie w swoim zespole, docenia mój styl gry. Decyzja o niepowoływaniu mnie na wrześniowe spotkania była słuszna. Nie byłbym przydatny. Ani pod względem mentalnym, ani fizycznym. Wiedziałem jednak, że jeśli zacznę grać w Hull, dostanę szansę powrotu do reprezentacji. I tak się stało - mówił wtedy zawodnik.

