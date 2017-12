Dwa prestiżowe wyróżnienia dla Glika. "Duma, dziękuję"





Kamil Glik ma za sobą doskonały rok. Nic dziwnego, że obecnie na obrońcę AS Monaco i reprezentacji Polski spływają liczne wyróżnienia.

"Duma - znaleźć się w jedenastce 2017 roku Ligue 1, zarówno według kibiców, jak i dziennikarzy L’Equipe. Dziękuję" - napisał Glik na Facebooku.





Pewny w obronie i w ataku

Rankingi na koniec roku. Polska w pierwszej dziesiątce, Legia w szóstej Europejska Unia... czytaj dalej » 29-letni obrońca ma prawo do dumy. W pełni zasłużył na miano najlepszego środkowego obrońcy w Ligue 1. W 2017 roku razem z Monaco sięgnął po mistrzostwo Francji, detronizując Paris Saint-Germain. Jego zespół dotarł też do półfinału Ligi Mistrzów. Polak był filarem obrony i doskonale dyrygował poczynaniami kolegów. Oprócz niego w jedenastce Ligue 1, wybranej przez fachowców z L'Equipe, znalazło się aż czterech innych piłkarzy z Księstwa.

Pewna gra w obronie to podstawowy, ale nie jedyny atut Glika. 56-krotny reprezentant Polski w minionym roku strzelił dla swojego klubu pięć goli w lidze i miał sześć asyst. Żaden inny defensor nie może się pochwalić takimi statystykami.

Polak w rankingu "L'Equipe" otrzymał 427 punktów (najwięcej spośród obrońców). Składały się na nie noty przyznawane po każdym meczu Ligue 1 oraz łączna ocena za postawę przez 12 miesięcy. Został też wyróżniony w głosowaniu kibiców, co jest również bardzo cenne.

Jedenastka L'Equipe:

Danijel Subasić (AS Monaco) – Djibril Sidibe (AS Monaco), Kamil Glik (AS Monaco), Marquinhos (PSG), Benjamin Mendy (AS Monaco/Manchester City) – Fabinho (AS Monaco), Adrien Rabiot (PSG) – Neymar (Barcelona/PSG), Thomas Lemar (AS Monaco) – Kylian Mbappe (AS Monaco/PSG), Edinson Cavani (PSG).

Jedenastka kibiców:

Anthony Lopes (Lyon) – Djibril Sidibe (AS Monaco), Kamil Glik (AS Monaco), Marquinhos (PSG), Benjamin Mendy (AS Monaco/Manchester City) – Fabinho (AS Monaco), Luis Gustavo (Marsylia) – Neymar (Barcelona/PSG), Nabil Fekir (Lyon) – Kylian Mbappe (AS Monaco/PSG), Edinson Cavani (PSG).