Kadra topnieje. To ich skreślił selekcjoner

Było 35, jest 32 piłkarzy, którzy zachowali szanse na udział w mistrzostwach świata. Selekcjoner Adam Nawałka skreślił w piątek kolejnych zawodników. Można powiedzieć, że jeden z nich przegrał z kontuzją, dla dwóch pozostałych na przygodę z reprezentacją jest jeszcze za wcześnie.

Damian Kądzior

25-letni pomocnik Górnika rozgrywa sezon życia. Jest filarem zabrzańskiej ekipy, wciąż bijącej się o europejskie puchary. Jeszcze rok temu biegał po drugoligowych boiskach jako zawodnik Wigier Suwałki. Jesienią solidnymi występami w ekstraklasie zapracował na pierwsze powołanie. Potem drugie, ale debiutu się nie doczekał.

Ze zgrupowania w marcu przed sparingami z Nigerią i Koreą Południową wykluczyła go kontuzja. Na pierwszy występ w reprezentacji będzie musiał jeszcze poczekać. Od kolejnego sezonu ma być piłkarzem Lecha.

Maciej Makuszewski

Gdyby tylko ambicja decydowała o miejscu w 23-osobowej kadrze, skrzydłowy Lecha bilet do Rosji miałby w kieszeni. Makuszewski, powoływany na październikowe i listopadowe mecze kadry, w grudniu doznał paskudnej kontuzji. W spotkaniu ligowym z Koroną zerwał dwa więzadła w stawie kolanowym. Pierwsze prognozy nie dawały mu żadnych szans, że zdąży jeszcze zagrać w tym sezonie.

Ale piłkarz wykonał tytaniczną pracę podczas rehabilitacji i wrócił na ostatnie mecze. Nawałka najwyraźniej nie chciał ryzykować, że Makuszewski nie zdąży z formą.

Krzysztof Piątek

22-letni napastnik Cracovii z 20 bramkami jest najskuteczniejszym Polakiem w ekstraklasie. Ale na tej pozycji w reprezentacji jest ogromna rywalizacja. Robert Lewandowski oraz Arkadiusz Milik to pewniacy. O pozostałe - prawdopodobnie dwa miejsca - powalczą Kamil Wilczek z duńskiego Broendby, Łukasz Teodorczyk z Anderlechtu oraz Dawid Kowancki z Sampdorii. Niemal pewne jest, że po sezonie Piątek zmieni klub na zagraniczny.

- Selekcjoner przekazał mi sporo uwag na temat mojej gry. Co muszę poprawić, nad czym jeszcze pracować. To była taka luźna i bardzo ważna dla mnie rozmowa, bo wiem co teraz trener ode mnie oczekuje - mówił po powołaniu do szerokiej, 35-osobowej kadry.

Dwa zgrupowania i sparingi

32-osobowa reprezentacja pojedzie teraz na zgrupowanie do Juraty i Arłamowa. Na drugim obozie - 4 czerwca - Nawałka skreśli jeszcze nazwiska dziewięciu graczy.



Ostateczną 23-osobową kadrę czekać będą dwa sparingi - 8 czerwca w Poznaniu z Chile i 12 czerwca w Warszawie z Litwą. Następnego dnia drużyna odleci do Soczi.



Mistrzostwa świata rozpoczną się 14 czerwca meczem Rosja - Arabia Saudyjska w Moskwie.

Polacy rywalizować będą w grupie H. Ich rywalami będą Senegal (19 czerwca, Moskwa), Kolumbia (24 czerwca, Kazań) i Japonia (28 czerwca, Wołgograd).



32-osobowa wstępna kadra na mundial:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby IF).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

