Kadra się zjechała. Lewandowski tylnym wejściem

W Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Włochami. Czasu jest niewiele, stąd już w poniedziałek pierwsza konferencja i trening.

Piątek znów to zrobił. Rywal boleśnie odpowiedział Obrońcy Serie A... czytaj dalej » Kadra zabrała się w hotelu Monopol, który będzie bazą piłkarzy na czas obu spotkań. Do godziny 13 mieli zameldować się wszyscy powołani. W południe przed tylne wejście, inaczej niż koledzy, zajechał samochód z Robertem Lewandowskim. Nie wszyscy kibice dali się zwieść, ale kapitan cierpliwie rozdawał autografy i pozował do zdjęć.



Lewandowski ma za sobą nieudane tygodnie w Bayernie. W ostatnich dwóch występach nie strzelił gola, a jego Bayern w czterech kolejnych meczach nie wygrał i spadł na szóste miejsce w tabeli Bundesligi.

Strzelił tylko Piątek

W ostatni weekend tylko Krzysztof Piątek trafił do siatki z 27 zawodników powołanych przez Jerzego Brzęczka. Napastnik Genoi robi furorę we Włoszech, w siedmiu meczach Serie A nastrzelał dziewięć goli.

Spotkanie z Portugalią w czwartek, z Włochami - w niedzielę. Oba w Chorzowie na Stadionie Śląskim.



Kadra na mecze z Portugalią i Włochami:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Bartłomiej Drągowski (Fiorentina)



obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Olkowski (Bolton Wanderers), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo)



pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli).



napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa)

