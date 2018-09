Juventus zaskoczony po czerwonej kartce Ronaldo. "VAR mógłby pomóc"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Juventus mimo osłabienia pokonał Valencię

Dopiero w 154. występie Cristiano Ronaldo zobaczył czerwoną kartkę w Lidze Mistrzów. I to w okolicznościach kontrowersyjnych. - Mogę tylko powiedzieć, że VAR mógłby pomóc sędziemu - wyznał trener Juventusu Massimiliano Allegri.

Trudno zdecydować, czy Portugalczyk wyleciał z boiska za odepchnięcie w polu karnym rywala Jeisona Murillo, czy za położenie ręki na głowie zawodnika Valencii zaraz po walce o pozycję. Niemiec Felix Brych pokazał mu czerwoną kartkę po konsultacji z sędzią zabramkowym.



#RONALDO Has gotten sent-off for Juventus and not entirely sure what he did wrong... #ValenciaJuventus#ValenciaJuvepic.twitter.com/pvetgAZ1fG — Sport News (@FIFAWCGoals) 19 września 2018





Ronaldo w takich okolicznościach meczu Ligi Mistrzów jeszcze nie kończył, a w środowy wieczór zanotował 154. występ. Pięć razy triumfował, w rozgrywkach jest najlepszym strzelcem - 120 goli. Na pierwszą bramkę w Juventusie będzie musiał poczekać. Ominie go mecz z Young Boys Berno. Niewykluczone, że również starcie z Manchesterem United i to na Old Trafford.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo nie krył rozgoryczenia

"Rozczarowujące"

Portugalczyk był zrozpaczony. W tunelu pocieszał go wiceprezydent Starej Damy Pavel Nedved. Decyzji arbitra nie mógł zrozumieć Allegri. On jest przyzwyczajony do systemu wideoweryfikacji (VAR), który funkcjonuje w lidze włoskiej od poprzedniego sezonu. W Lidze Mistrzów go nie ma.



Lewandowski goni legendy. W fazie grupowej może dopaść Henry'ego Robert... czytaj dalej » - Mogę tylko powiedzieć, że VAR mógłby pomóc sędziemu. To rozczarowujące, że przez ponad godzinę musieliśmy grać w osłabieniu - przyznał w rozmowie ze Sky Sport Italia. - Ryzykowaliśmy porażką. Teraz możemy mieć nadzieję, że Ronaldo nie zostanie ukarany na długo.

Zaskoczenia nie krył również Leonardo Bonucci. - Myślę, że to było zwykłe starcie, ale stałem daleko. Ronaldo był wściekły w szatni, ale co możemy zrobić? Niestety, arbiter źle zinterpretował to zdarzenie. Najważniejsze jednak, że odpowiedzieliśmy jako zespół - dodał obrońca Juve.



Mistrzowie Włoch zwyciężyli 2:0 po trafieniach z rzutów karnych Miralema Pjanicia. Pod koniec jedenastkę wykonywaną przez Daniela Parejo obronił Wojciech Szczęsny.



- Prawdopodobnie nie zmieniło to wyniku, ale mogę stwierdzić, że podbudowało to moje ego. W Juventusie czujemy się zobowiązani do wygrania wszystkich trofeów. Nie tylko Ligi Mistrzów - skomentował bramkarz Starej Damy.

Źródło: PAP/EPA Juventus mógł świętować

1. kolejka Ligi Mistrzów:

środa, 19 września

grupa E

Ajax Amsterdam - AEK Ateny 3:0

Benfica Lizbona - Bayern Monachium 0:2

grupa F

Szachtar Donieck - Hoffenheim 2:2

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

grupa G

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa 2:2

Real Madryt - AS Roma 3:0

grupa H

Valencia - Juventus Turyn 0:2

Young Boys Berno - Manchester United 0:3