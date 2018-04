Czerwona karta, samobój, rykoszet. I zabójcza końcówka Juventusu





Szybko, bo już w 13. minucie, Juventus prowadził z Interem w Mediolanie. Zaraz potem Matias Vecino został wyrzucony z boiska, więc goście mieli przewagę jednego zawodnika i otwartą drogę do zwycięstwa. Wyrwali, wyszarpali je w samej końcówce, doprowadzając do wyniku 3:2, choć w tej drodze nic nie było ani łatwe, ani przyjemne.

W poprzedniej kolejce Juventus na własnym terenie dał sobie wbić gola w 90. minucie. I to Napoli wygrało 1:0, co oznaczało, że w wyścigu po tytuł mistrza Włoch traci do Starej Damy jeden jedyny punkt.



Inne zespoły w tym wyścigu już się nie liczą.



Inter był na miejscu piątym, walczy o trzecie i udział w Lidze Mistrzów.

Juve gra do końca

W sobotni wieczór goście zaatakowali. Musieli. Douglas Costa przyjął piłkę po dośrodkowaniu i huknął do bramki. Samir Handanović nawet się nie ruszył. 1:0.



Pretensji do sędziego było dużo, bo miejscowi domagali się odgwizdania spalonego. Nic z tego.



Po chwili, już po przeciwnej stronie boiska, Vecino wyprostowaną nogą nadepnął na nogę Mario Mandżukicia. I zobaczył czerwoną kartkę, co też doprowadziło do awantury.

Na 2:0 wpakował piłkę do siatki Blaise Matuidi. Znowu była wielka i żywiołowa wymiana zdań, a nawet kłótnia. Tym razem, po wideoweryfikacji, sędzia gola nie uznał. Słusznie, Francuz z pozycji spalonej nie zdążył uciec.



Przez wszystkie przerwy pierwsza połowa trwała aż 52 minuty.



W drugiej Inter najpierw wyrównał - do wrzutki z rzutu wolnego wyskoczył Mauro Icardi, którego nikt nie pilnował. Potem podwyższył na 2:1. Samobójem. Ivan Perisić mocno wbił piłkę w pole karne, a Andrea Barzagli przypadkowo pokonał Gianlugiego Buffona.

Porażka Starej Damy? Co to, to nie. Juventus jak zwykle walczył do końca. Juan Cuadrado z bardzo ostrego kąta, prawie z linii końcowej pokonał Handanovicia, po delikatnym rykoszecie. A Gonzalo Higuain głową strzelił na 3:2. I wespół z kolegami oszaleli ze szczęścia.



Napoli gra w niedzielę z Fiorentiną. Na wyjeździe. By rozstrzygnąć sprawę tytułu, drużyny mają jeszcze trzy kolejki.





wynik:

Inter - Juventus 2:3 (0:1)

Bramki: Mauro Icardi (52), Andrea Barzagli (65-samob.) - Douglas Costa (13), Juan Cuadrado (87-samob.), Gonzalo Higuain (89).