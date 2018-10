"Co za wstyd". Burza po oświadczeniu Juventusu w sprawie Ronaldo





"Szokująco lekceważące i niewrażliwe" - tak internauci komentują oświadczenie Juventusu w sprawie zamieszania z Cristiano Ronaldo, który jest oskarżany o gwałt.

Kobieta oskarża, Ronaldo zaprzecza. Policja wraca do nocy w Las Vegas Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Na oficjalnym koncie Starej Damy na Twitterze pojawiło się w czwartek wieczorem stanowisko na temat sprawy Ronaldo, którą żyją od kilku dni media. Amerykanka Kathryn Mayorga oskarżyła piłkarza o gwałt, do którego miało dojść w 2009 roku w Las Vegas. Pod koniec września kobieta złożyła pozew.

Sam Ronaldo najpierw w nagraniu, potem w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych stanowczo zaprzeczył oskarżeniom. "Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu, stworzonym przez ludzi, którzy chcą się promować moim kosztem. Ze spokojem czekam na wyniki śledztwa" - napisał na Twitterze.

"Bolesny pod względem formy i treści"

Po kilku dniach zamieszania swoje stanowisko wyraził sam klub. "Cristiano Ronaldo pokazał w ostatnich miesiącach swój wielki profesjonalizm i poświęcenie, które jest doceniane przez wszystkich w Juventusie. Wydarzenia, które rzekomo miały miejsce prawie 10 lat temu, nie zmieniają tej opinii, którą podzielają wszystkie osoby, które miały kontakt z tym wielkim mistrzem" - napisali turyńczycy na swoim Twitterze.



Po publikacji w internecie zawrzało. Użytkownicy skrytykowali sposób w jaki mistrz Włoch broni swojego piłkarza. Według nich, zachowanie Juve jest "szokująco lekceważące i niewrażliwe".

"Po co ten tweet?", "Co za wstyd", "Ten tweet jest niepokojący i bolesny pod względem formy i treści", "Co oznacza, że 10 lat temu? Gdyby to była prawda, to byłby teraz bez skazy, ponieważ jest wielkim mistrzem?", "Bronią się zgodnie z tym, jaką noszą koszulkę. Przy takich wydarzeniach nic nie powinno być tak dostojne jak milczenie do końca procesu. A jednak" - to tylko niektóre komentarze.

Akcje w dół

Problemom Portugalczyka z wymiarem sprawiedliwości bacznie przyglądają się sponsorzy piłkarza. Zaniepokojenie zarzutami wyrazili przedstawiciele firm między innymi Nike oraz Electronic Arts. A to nie wszystko. Na wartości tracą też akcje Juventusu notowane na londyńskim parkiecie.